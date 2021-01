Ellevild jubel efter triumf

Mikkel Hansen førte an i omklædningsrummet efter semifinalesejren over Spanien

De danske spillere faldt hinanden om halsen efter 60 minutters semifinale mod Spanien.

Og jubelen over 35-33-sejren fortsatte naturligvis i det danske omklædningsrum, hvor især kampens spiller, Mikkel Hansen, førte an.

Menig mand plejer ikke at få adgang til de hellige gemakker, men Det Internationale Håndboldforbund har delt en video, hvor man kan få en fornemmelse af stemningen i den danske lejr efter den nervepirrende sejr.

Som det fremgår af tv-klippet øverst i artiklen tager Mikkel Hansen hele turen rundt til samtlige holdkammerater, inden hele truppen kaster sig ud i den obligatoriske sejrssang - to gange endda.

Yderst til højre kan man også ane, at landstræner Nikolaj Jacobsen heller ikke holder sig tilbage.

Med sejren over Spanien i semifinalen er Danmark klar til VM-finalen, der spilles søndag klokken 17.30. Her venter Sverige, som i deres semifinale vandt sikkert over Frankrig.

Du kan følge opgøret direkte hos Ekstra Bladet.

