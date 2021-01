Ellevild og udkørt: - Det er meget uvirkeligt

Den danske landstræner havde været længe i omklædningsrummet efter den spændende og vellykkede finale mod Sverige.

Kongehuset havde været igennem på telefonen med en lykønskning, og der var vist også blevet tid til at skåle.

Helt ude på gangen kunne man høre sejrsbrølene fra de mange mandestruber, men tid til at sunde sig havde der ikke været, da Nikolaj Jacobsen mødte den danske presse.

Dobbelt verdensmester er alligevel noget. Den skulle lige synkes.

Han så dog både ramt og lykkelig ud på en og samme gang. Men tør, selv om han kort forinden var blevet badet i øl i omklædningsrummet af sine glade spillere.

- Det er meget uvirkeligt lige nu. Sådan er det altid, når man lige står her bagefter. Det skal lige bundfælde sig. Men jeg er selvfølgelig vanvittig stolt over det, vi har præsteret i den her turnering. At stå her som dobbelt verdensmester er en fantastisk følelse.

Du måtte vel også selv arbejde hårdt for guldet med Lasse Svans tidlige skade?

- Ja, det ødelagde lidt af vores plan for kampen, men som den her turnering har vist, er der bare andre, der træder til.

- Det var fantastisk flot af Nikolaj Øris at komme ind med nogle vanvittige vigtige mål. Det samme med Jacob Holm i anden halvleg, hvor vi slider lidt med det. Der kom han ind og lavede fire gode mål, og han skabte en masse ubalance i det svenske forsvar.

- Der var andre, der bød sig til. Og så må jeg også bare sige, at det var en verdensklassepræstation i målet i dag af Niklas Landin.

- Da vi havde allermest brug for det, hiver han de der store redninger op og får lukket ned for langskuddene. Det gjorde, at vi kunne holde svenskerne på afstand med en to-tre mål til sidst.

Er der ikke stadig meget fremtid i det her hold?

- Det synes jeg. Det har vi også snakket om tidligere. Der er en masse unge mennesker, der er kommet ind og har grebet chancen. Jeg kan blot her fremhæve Magnus Saugstrup.

- Jo, der er nogle gode år endnu i dansk herrehåndbold. Om det så bliver til guld hver evig eneste gang, det tror jeg ikke, men vi vil i hvert fald gøre vores bedste til at spille med helt fremme.

- Der er rigtig meget potentiale, og vi glæder os til fremtiden, siger Nikolaj Jacobsen.

