EM-arenaer må fyldes 25 procent op

Der bliver stor forskel på tilskuerforholdene ved EM i herrehåndbold, som i næste uge bliver skudt i gang i Ungarn og Slovakiet.

Mens de ungarske værter åbner for fulde huse, bliver det knap så festligt i de slovakiske haller.

Det Europæiske Håndboldforbund (EHF) oplyser således, at de slovakiske myndigheder har besluttet, at hallerne kan fyldes 25 procent op.

Samtidig skal tilskuere være vaccinerede og bære mundbind.

- Vi er ekstremt glade for, at man har åbnet for den kapacitet, mens Slovakiet fortsat kæmper mod pandemien, siger Jaroslav Holesa, der er præsident i Slovakiets Håndboldforbund.

Danmark skal spille alle sine kampe i Ungarn, hvor myndighederne har godkendt, at hallerne kan fyldes helt op.

Det er dog påkrævet, at man har et coronapas, der beviser, at man enten er vaccineret, har opnået immunitet gennem tidligere smitte med coronavirus, eller at man inden for 72 timer har taget en coronatest med negativt svar.

Derudover skal alle tilskuere over seks år bære mundbind.

I Slovakiet er to byer værter for EM. Det er Bratislava og Kosice. Her har hallerne plads til henholdsvis 10.000 og 8350 tilskuere, men det bliver altså kun med tilskuere på hver fjerde sæde.

I Ungarn er Budapest, Debrecen og Szeged værter. Danmark skal spille sine gruppekampe i Debrecen, hvor der er plads til 6500 tilskuere.

Hvis danskerne går videre til mellemrunden, skal de spille i turneringens største hal i Budapest, hvor der er plads til 20.000 tilskuere.

Danmark spiller mod Montenegro i sin første EM-kamp på torsdag.