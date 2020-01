EM-chok: Dansk profil skadet under træning

METZ (Ekstra Bladet): I det ene hjørne af en pænt kold hal i ’Gymnase de La Grange-aux-Boix’ står Lasse Svan og flår i fyssens elastikker, og det er bestemt ikke uventet. Flensburg-fløjen har siden jul kæmpet med skulderen og tiden om at blive klar til EM-starten.

Det er til gengæld ildevarslende nyt, at strategen Rasmus Lauge ligger på gulvet og bliver trakteret af fysioterapeuten Anja Greve. Omdrejningspunktet på EM-mandskabet mødte ellers frisk ind i landsholdslejren som de øvrige, men to dage før nytårsaften rendte playmakeren ind i en lægskade, der holder ham ude den næste uge.

Foto: Jens Dresling

Han er dog fortrøstningsfuld i forhold til at nå EM-åbneren mod Island 11. januar i Malmø. Lassse Svan er mere tvivlsom.

- Jeg har det bedre, end jeg havde i går. Hver dag er et skridt i den rigtige retning, siger Flensburg-veteranen, der har døjet med en dårlig venstre skulder siden han blev baldret ud i en reklamebande kort før jul.

Er du frustreret eller fortrøstningsfuld?

- Jeg ærgrer mig selvfølgelig over, at jeg ikke kan deltage i træninger og kampe de næste par dage, men nu er det, som det er, og det prøvede jeg også for to år siden, da jeg fik en fibersprængning lige inden nytår. Dengang lykkedes det, så jeg håber også, det går denne gang, siger Lasse Svan.

Hvad er diagnosen?

- Kompliceret. Det er en gammel skade, som jeg har revet en lille smule i. Det er lidt en blanding af mange ting.

Artiklen fortsætter under billedet..

Lasse Svan kæmper for at blive klar. Foto: FABIAN BIMMER/Ritzau Scanpix

Nikolaj Jacobsen vil ikke skrue superoptimismen på:

- Ham er jeg forholdsvis usikker på – i hvert fald på om han når at blive klar til starten af turneringen. Der er fremgang, men Lasse har ikke haft en bold i hånden endnu, og før den tid kommer, kan jeg ikke sige meget mere, siger landstræneren og undskylder.

- Jeg lukker altså lige den dør. Det trækker ad helvede til.

Der er ingen grund til at lægge forkølelser og halsbetændelse oven i skaderne dagen før, Danmark møder Norge i Metz. Søndag venter værterne fra Frankrig i den imponerende hal i Bercy ved Seinen.

Netop Frankrig og Norge venter formentlig – og forhåbentlig – i EM’s anden fase.

Det ville aldrig ske i fodbold, at man mødte to kommende modstandere så kort tid før et mesterskab!

- Det er selvfølgeligt lidt uheldigt, men nu har vi jo det Golden League-samarbejde, som giver en masse muligheder - også kommercielt. Så på den måde er det rigtig fint, og vi er glade for det, siger landstræneren.

Frankrig har så valgt IKKE at møde Norge denne gang. De har i stedet invitere Serbien med.

- Vi må acceptere, at når Norge og Frankrig skal møde hinanden i deres EM-gruppe, så har de valgt ikke at krydse klinger i denne turnering. Men det havde da været sjovt for os at spille mod nogle andre, men håndbold jo så dejligt lille, at der er nogle begrænsninger.

Du har haft et efterår uden stress i en tysk klub. Kan du mærke forskel?

- Ja! Det synes jeg, og jeg har da hørt nogle af spillerne brokke sig over, at jeg er lige frisk nok. Haha.

Er det munden, der kører lidt for velsmurt?

- Højst sandsynligt, haha!

Danmark møder Norge i Metz fredag aften kl. 18.15. Frankrig møder Norge 20.45.

