EM-chok: Storgrædende dansk profil båret ud i Aarhus

Mia Rej alvorligt skadet efter blot to minutter af anden halvleg, da Danmark tabte testkamp til EM-modstanderne fra Polen

AARHUS (Ekstra Bladet): Danmark fandt aldrig takter fra torsdagens sejr over de franske verdensmestre og måtte indkassere et nederlag mod Polen, som danskerne også møder i den indledende runde ved EM i Frankrig i slutningen af november og i december.

Danmark forlod banen med 21-23 på tavlen efter at have ført 14-12 ved pausen. Nederlag i en testkamp er én ting – noget helt andet og værre for alle er den grimme skade, København Håndbolds helt store profil pådrog sig undervejs.

Åh nej! Mia Rejs skrig og højlydte hulken flænsede luften i Aarhus, og bortset fra en enkelt brøsig mands mærkværdige råb, blev der fuldstændig tyst i den store arena.

Der var blot spillet to minutter af anden halvleg mod Polen, da den boldbegavede københavnske playmaker ville runde Monika Kobylinska med en fiks rotation rundt om sig selv, men manøvren gik fuldstændig galt.

Umiddelbart så det ud som om, Mia Rejs højre fod nærmest blev låst fast til gulvet, og hun fik så efterfølgende også et pænt lille polsk puf på vej ned i gulvbrædderne.

Hun skreg afmægtigt i voldsomme smerter, og efter ansigtsudtrykkene at dømme på tililende kammerater som Sarah Iversen og Lærke Nolsøe var der slet, slet ingen tvivl om, at Mia Rejs drømme om endelig at komme til en slutrunde med A-landsholdet hænger i en mere end tynd tråd.

Nu skal man ikke male fanden på væggen, før den endelige diagnose er stillet, men det ligner en grum knæskade af den slags, der koster måneder udenfor, og Mia Rej græd stadig voldsomt, da hun efter et par minutter på gulvet blev båret ud i omklædningsrummet.

Mia Rej fik chancen sammen med andre oversiddere fra sejren over Frankrig, da Danmark tog imod Polen i Aarhus. Fløjene Lærke Nolsøe og Simone Böhme blev sendt i fuld aktion fra start i stedet for Fie Woller og Trine Østergaard, Althea Reinhardt indtog buret i stedet for Sandra Toft, og Lotte Grigel fik playmaker-rollen fra start i et opgør, hvor der også blev masser af spilletid til stregspillerne Kathrine Heindahl og Sarah Iversen.

Forsvaret hang ikke nær så godt sammen som mod Frankrig, og satsede danske streg-indspil i starten gav en række polske kontraer. Polakkerne gik i front med 9-6 efter et kvarter, men Stine Jørgensen & Co. svarede igen med fire på stribe og dansk føring 10-9, der senere blev vekslet til to måls-føringer og 14-12 ved pausen.

Mia Rejs uheld påvirkede helt tydeligt de danske spillere, der fra 14-12 røg bagud 14-15 og 18-21 ti minutter før tid. De halede sig på 20-21 blot for igen at gå på minus tre ved 20-23 fire-et- halvt minut før tid, og en sidste timeout ændrede ikke på tingenes bedrøvelige tilstand.

Mia Rejs uheld overskygger alt, og for København Håndbold er skaden også en alvorlig bet her ganske få dage inden, de danske mestre for første gang skal prøver kræfter med Champions League.

Det er i øvrigt ikke kun Mia Rej, der er alvorligt skadet på landsholdet. Det er Kristina 'Mulle' Kristiansen også - det kan du læse mere om her.

