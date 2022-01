EM-chok: Ude efter vildt drama

Ungarn har inviteret til håndboldfest, men værterne er selv ude af turneringen, inden festen rigtig er kommet i gang.

I et drabeligt opgør tabte ungarerne 30-31 til Island og må højst overraskende forlade turneringen, inden den rigtigt er kommet i gang.

Island vinder gruppen og tager to point med videre, mens Holland og Portugal senere tirsdag kæmper om den sidste plads i mellemrunden, hvor blandt andre Danmark venter.

En stor skuffelse for ungarerne, men choknederlaget til Holland i åbningskampen endte med at blive dyrt.

At det ikke lykkedes at besejre Island var mere ventet. Islændingene har høj kvalitet på de fleste pladser, og derfor fik publikum i den propfyldte arena i Budapest et intenst håndbolddrama.

Fra start væltede målene ind i begge ender. Hverken Roland Mikler i Ungarns mål eller hans islandske kollega Björgvin Gústavsson fik fat i noget som helst i den hektiske atmosfære i Budapest.

Det udviklede sig til et opgør mellem ungarsk fysik og lette islandske fødder, og længe var det umuligt at se, hvilket våben der var det mest effektive.

Islands landstræner, Gudmundur Gudmundsson, har skabt et velspillende kollektiv med en meget stærk bagkæde, der voldte ungarerne enorme problemer.

Stjerneskuddet Gísli Kristjánsson brillerede fra playmakerpositionen, og Ómar Ingi Magnússons hurtige retningsskift kan gøre ondt på de fleste.

Men defensivt kan det ofte knibe for islændinge at stå distancen mod de allerbedste. Og derfor holdt ungarerne sig inde i kampen, selv om de i lange perioder hang et eller to mål bagefter.

Helt godt er det dog aldrig blevet i denne turnering, som Ungarn ellers har set frem til årevis.

Da holdet brændte et straffekast to minutter før tid ved islandsk føring 31-30, begyndte man at ane, hvor det bar hen.

Og da det spanske dommerpar kort efter dømte overtrådt, da en ungarsk spiller havde en ny chance for at udligne, var spillet ude.