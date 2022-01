EM-chok vækker opsigt: Dansk stjerne er ikke i tvivl

Holland har leveret den hidtil største sensation ved EM, og den uventede sejr over Ungarn viser med tydelighed, hvor højt niveauet er ved mesterskabet. Henrik Møllgaard anser turneringen for at være den sværeste overhovedet

DEBRECEN (Ekstra Bladet): Ved EM for to år siden led Danmark et choknederlag i åbningskampen mod Island.

I denne slutrunde var det så Ungarns tur til at få en skrækstart på turneringen, da Holland mod al forventning slog værtslandet.

Begge resultater fortæller samme historie: Niveauet er tårnhøjt, når Europas bedste nationer samles hvert andet år.

- Der er ingen tvivl om, at EM-slutrunden er den sværeste at vinde, siger Henrik Møllgaard.

- Holland er jo ikke en nation, vi for alvor regner for noget som helst, men alligevel løber der en type som Luc Steins rundt og ødelægger de andre hold. Han er blevet MVP i den franske liga, og alligevel tænker vi, at det er et landshold, som ikke kan det mindste.

- Men det er jo spillere, som løber rundt i den tyske Bundesliga og har gjort det i mange år. Så der er simpelthen så høj kvalitet hele vejen rundt.

Henrik Møllgard og Mathias Gidsel samarbejder i forsvaret mod Montenegro. Foto: Lars Poulsen

Modsat Ungarn undgik Danmark at miste fodfæstet fra start i turneringen, hvor sejren over Montenegro hørte til i pligtafdelingen.

Men både i begyndelsen og i slutningen af kampen bed den voldsomt svækkede modstander alligevel godt fra sig.

Coronakaos eller ej: Montenegrinerne faldt ingenlunde igennem.

- Det var ikke meget, vi skulle slappe af, før Montenegro kom til fine chancer, selv om de heller ikke har haft en let optakt, fortæller Møllgaard.

- Det er bare en vanvittig svær disciplin at spille sådan et EM. Specielt i det her nye format hvor der ikke er plads til en offday, siger han.

Især ikke hvis modstanderen er af samme kaliber, som den der venter Danmark lørdag aften

Slovenien bliver en styrkeprøve af en helt anden størrelse og møder ligesom danskerne op til kampen med en frisk sejr i bagagen.

- Det er et meget stærkere hold. De har vanvittigt dygtige individualister, og måske værst af alt er det af den type, som vi bryder os mindst om. De har hurtige og vanvittig dygtige playmakere, som kan gøre livet svært for os lidt langlemmede skandinaver, der gerne vil stå en lille smule mere defensivt.

Blaž Blagotinšek fylder godt på stregen, og der er lave odds på, at han er blandt de bedste i bænkpres ved EM. Foto: Lars Poulsen

- De har også nogle rigtig store brød på stregen, som også banker godt fra, når de står nede i deres eget forsvar. Det bliver en helt anden prøvelse. Det er jeg ikke i tvivl om, forudser Møllgaard.

At kalde streg-giganten Blaž Blagotinšek for et stort brød er nærmest en underdrivelse, og Møllgaard får rigeligt at se til i den dørmand-duel.

Det slovenske fyrtårn rager godt op i landskabet med sine 203 centimeter, og han tror ikke, det er helt usandsynligt at pille Danmark ned i aften.

- Hvorfor ikke? Danmark tabte til Nordmakedonien i EM-kvalifikationen, og alt er muligt, fortæller han til Ekstra Bladet.

