EM er blevet en parodi

EM ER ved at udvikle sig til en parodi. Spillere falder som fluer ramt af corona. Nye aktører bliver fløjet ind, for showet skal død og pine fortsætte. Koste hvad det vil. EM burde have været udskudt til senere på året. Det havde den logiske følge af omikron-variantens hærgen på vores kontinent. Men tv-rettighederne var solgt for et milliardbeløb til nationer over hele verden, og pengenes tale er stadig den stærkeste i Det Europæiske Håndboldforbund, EHF.

TILBAGE STÅR vi med en sønderskudt slutrunde, hvor landstrænerne efter den daglige test går stuegang og gør tabstallene op. I går kunne Islands Gudmundur Gudmundsson se alle sine planer før kampen mod Danmark blive brændt til aske. Tre stamspillere var testet positive. I dag er yderligere to spillere føjet til.

HOS TYSKLAND, som skal møde Spanien i dag, er 12 ramt af corona. Nye spillere er i hast kaldt til fra de tyske klubber, men det her er ikke sporten værdigt. Den sportslige værdi af slutrunden er voldsomt desavoueret. Jeg havde virkelig glædet mig til kampen mod Island, som har været et velspillende angrebshold. Nu er glæden blegnet.

Artiklen fortsætter under billedet...

Nikolaj Jacobsen har udtrykt stor respekt for Island. Foto: Lars Poulsen.

RESPEKTEN for Island var også voldsomt stor i den danske lejr ved gårsdagens pressemøde. Men det var inden, Nikolaj Jacobsen og kompagni var orienteret om coronatilfældene i den islandske trup. Som Danmark vandt også islændingene deres indledende gruppe med maksimumpoint, og især har det islandske angrebsspil imponeret.

NIKOLAJ JACOBSEN mener, at Island har nogen af de bedste spillere i verden. Han satte navn på Aron Palmarsson fra Aalborg, samt Gisli Kristjansson og Omar Ingi Magnusson, som begge er klubkammerater med Magnus Saugstrup og Jannick Green i Magdeburg. Bundesligaens bedste spiller, sagde vores landstræner om Ingi Magnusson. Og han er stadig med. Men det er Palmarsson næppe. Han testede positiv i dag i en kviktest. Er pcr-testen også positiv, er han blandt de fem, der ikke stiller op i aften. De øvrige er målmanden Björgvin Páll Gústavsson samt markspillerne Elv­ar Örn Jóns­son, Ólaf­ur Andrés Gudmunds­son og Bjarki Már Elísson.

Artiklen fortsætter under billedet...

Aron Palmarsson, th, har i flere år værets Islands største stjerne. Han er ude af aftenens kamp. Ramt af corona. Foto: Bernadett Szabo/Reuters.

ISLAND skal nok stable et hold på benene, og vi ved, at der er noget særligt med de der islændinge og ikke mindst med træner Gudmundur Gudmundsson. De vokser alle sammen en meter, når de skal møde Danmark, og vi er stadig mange, der kan huske balladen for to år siden ved EM i Malmø. Her mødte de to nationer hinanden i den første kamp. Efter et drama, som blandt andet kostede Niklas Landin et rødt kort, vandt Island 31-30. Det var medvirkende til, at Danmark røg hurtigt ud af turneringen.

SIDEN DA er Island kun blevet et endnu bedre hold. Det er de to landstrænere enige om. Ekstra Bladet mødte Gudmundur Gudmundsson sent onsdag eftermiddag foran spillerhotellet i Budapest. Det var før coronatilfældene, og det var tydeligvis en Gudmundsson med masser af selvtillid. Han forklarede, at han siden 2018 har været i gang med at bygge et nyt landshold op. Da de to nationer mødtes for to år siden, spillede flere af de islandske spillere i hjemlige klubber. Siden er de flyttet til store klubber i Tyskland og Frankrig og har fået erfaring på et langt højere niveau.

Artiklen fortsætter under billedet...

Gudmundur i går før han vidste om smitten på sit hold. Foto: Lars Poulsen.

NU ER alt ramlet for Gudmundur Gudmundsson. Man kan ikke andet end at have ondt af de stolte islændinge. Men nu er situationen, at Danmark mirakuløst ikke har haft nogen coronatilfælde under slutrunden, og derfor er det danske landshold kæmpefavorit i aften.

MÅSKE er det en kliché, men kampen mod Island er en lille finale. De to hold kom begge til mellemrunden med de maksimale to point. Det er der kun Frankrig, som kan mønstre. Montenegro, Holland og Kroatien har ingen point med over. En sejr over Island vil være et stort skridt mod en semifinale. Lørdag venter Kroatien, og mandag er Holland på menuen.

ONSDAG BYDER på den sidste kamp i mellemrunden, når Frankrig er modstanderen. Mit bud er, at hvis Danmark slår Island, er semifinalen hjemme, inden opgøret mod Frankrig. Lige nu er det bare svært at glæde sig over sportslig succes, når det delvist sker på baggrund af coronaens hærgen hos modstanderholdene. Men det kan Danmark selvfølgelig ikke gøre for.