EM-festen fortsætter - dansk sejr over Island

Danmark kom for første gang ved slutrunden i problemer, da et afbudsramt islandsk mandskab hang godt på og kæmpede heroisk. Mathias Gidsel kunne de dog ikke holde i snor, og favoritterne vandt til sidst 28-24

BUDAPEST (Ekstra Bladet): Ny gruppe, ny arena og ny sejr!

Med en sejr på 28-24 over Island er Danmark fortsat på sikker kurs mod en semifinale ved EM-slutrunden.

Men båden tog vand ind undervejs og værre er, at landsholdet sejler i et farvand af kaos. Coronasituationen er ude af kontrol, og nationer lider på stribe.

Siden starten på turneringen er 60 spillere og stabsmedlemmer blevet testet positive, og ingen kan vide sig sikre.

Tag nu bare torsdagens modstander. Islands optakt til kampen endte som en saga uden sidestykke!

Mikkel Hansen og Danmark besejrede Island. Foto: Lars Poulsen

Smitttilfældene væltede pludselig ned over truppen som en vulkan i udbrud. Først var der tre, så var der fem og til sidst var der seks!

Holdets største stjerne Aron Pálmarsson var blandt andre sendt i isolation, ligesom førstevalget i målet, Björgvin Páll Gústavsson, led samme skæbne.

Men the show must go on! Og det gjaldt heldigvis også Mathias Gidsels forrygende form ved slutrunden.

Den danske højre back havde klarmeldt sig selv efter det slag i maveregionen, der sendte ham på tribunen i opgøret mod Nordmakedonien. Og klar – det var han!

Mathias Gidsel var bogstaveligt talt flyvende. Foto: Lars Poulsen

Med vanligt vovemod kastede den kommende Bundesliga-spiller sig ind i alle tænkelige huller – hele som halve – og nogle få gange også dem, der ikke var der.

Han tog sine tæsk, men for det meste også fusen på det islandske defensiv. Alene i første halvleg scorede GOG-profilen syv gange, og man tvivler efterhånden på, at der findes et forsvar, som kan tage Mathias til gidsel.

Problemet for danskerne var imidlertid, at den tidligere efterskoleelev fra Oure var en blandt få på holdet, der var ovenpå inden pausen.

Særlig forsvaret var i problemer, og den danske midterblok blev ofte revet fra hinanden.

Pladsen blev udnyttet, og Nikas Landin havde svært ved at modstå trykket i målet. Det stærkt svækkede islandske mandskab fulgte med helt til 12-12, inden Nikolaj Jacobsens tropper trak fra til allersidst i halvlegen og gik i omklædningsrummet ved 17-14.

Nikolaj Jacobsen var ikke tilfreds før pausen. Foto:Lars Poulsen

Det skyldtes ikke mindst Kevin Møller, der kom ind fra bænken, og fik overordentlig godt fat i buret. Flensburg-målmanden agerede gang på gang redningsmand, og var også nøglefiguren, da Island kort efter sidebyttet var tæt på at komme på omgangshøjde.

Den danske offensiv kunne imidlertid ikke lukrere på keeperens overskud. Chancer var der ellers nok af – også de helt store på straffe, men Mikkel Hansen havde en skidt aften i den disciplin og brændte tre ud af seks.

De danske håndboldherrer havde deres hyr med islændingene. Foto: Lars Poulsen

I den anden ende viste Omar Magnusson til gengæld, hvorfor Nikolaj Jacobsen op til kampen kaldte ham sæsonens bedste i Bundesligaen.

Så det skulle åbenbart forblive spændende i den enorme MVM Dome, hvor et hæderligt antal islandske og danske fans sørgede for, at arenaen kun var halv tom, men lød som halv fyldt.

Det var den rød-hvide delegation på lægterne, der fik mest at glæde sig over. Den danske føring holdt sig længe på en 2-3 mål, men mod slutningen trak favoritterne fra.

Men man tør næsten ikke tænke på, hvis Island havde haft alle stjerner klar…