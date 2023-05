EM-guldvinder skifter til dansk storklub

Odense Håndbold får fra den kommende sæson en EM-guldvinder på holdet.

Klubben fra toppen af den danske liga har skrevet kontrakt med norske Thale Rushfeldt Deila, der kommer til klubben fra norske Molde HK.

Den 23-årige venstreback har i første omgang fået sig en etårig kontrakt, skriver Odense på sin hjemmeside.

- I Thale får vi tilført endnu en talentfuld spiller, der allerede har gjort sig bemærket på den internationale scene, siger sportschef Trine Nielsen.

- Hun kommer til at tilføre os endnu mere pondus og power i forsvaret, hvor hun sammen med vores tre stregspillere og Tonje Løseth giver os mange muligheder i midterforsvaret, siger sportschefen.

Trine Nielsen bemærker, at hun ser stort potentiale i Deila i angrebet, og at nordmanden kan blive i Odense i mange år.

- Til at starte med har Thale ønsket en etårig kontrakt for lige at se tingene an her i Danmark, siger Trine Nielsen.

Ved EM sidste år var hun med på det norske hold, som slog Danmark i finalen. I angrebet har hun på landsholdet hovedsageligt fungeret som backup for den stærke Team Esbjerg-spiller Kristine Breistøl.

Hun giver også selv udtryk for, at hun vil blive i Odense i flere år.

- Det har været en lang og krævende proces, og jeg havde behov for god tid til at tænke mig om. Jeg glæder mig til at udvikle mig videre som spiller og håber, jeg kan bidrage med at kæmpe i toppen af Europa, siger hun.

Thale Rushfeldt Deila har været hos Molde siden 2021.