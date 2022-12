EM-helt forlader Odense Håndbold

Siden 2020 har Rikke Iversen tørnet ud for Odense Håndbold, men efter denne sæson er det slut.

Hun stopper således i den fynske klub, der har vundet to danske mesterskaber i træk.

Den 29-årige stregspiller har præsteret så godt, at hun i de seneste år har været en fast del af landsholdet. Hun var i november med til at hente EM-sølv til Danmark.

Hvad der skal ske, når sæsonen er slut, melder historien endnu intet om. Det lyder blot på klubbens hjemmeside, at Rikke Iversen skal på 'nye håndboldeventyr'.

- Det er ikke nogen hemmelighed, at vi rigtig gerne havde set Rikke fortsætte i klubben, men samtidig respekterer vi naturligvis Rikkes ønske om at prøve noget nyt, siger sportsdirektør Trine Nielsen.

Rikke Iversen kom til Odense fra Silkeborg-Voel KFUM og har siden 2020 spillet 130 kampe for klubben.

- Jeg kom til Odense for at udvikle mig på og uden for banen, og det har jeg bestemt gjort, siger Rikke Iversen.

Stregspilleren har trukket den røde landsholdstrøje over hovedet 54 gange.