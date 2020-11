EM i isolationsfængsel

Frygten for at EM ikke ville blive til noget er afløst af forventningens glæde i den danske EM-lejr.

Landstræner Jesper Jensen og hans 16 udvalgte kvinder pudser formen af onsdag og torsdag i Vejle i et dobbeltopgør mod Norge.

Og det er en lettet landstræner, som tørrer sveden af panden, for i løbet af weekenden var han alvorligt bange for, at den danske regering ikke ville give grønt lys til slutrunden, som begynder 3. februar, og som har deltagelse af 16 hold.

– Jeg havde ellers hele tiden troet, at EM ville blive til noget for med de protokoller og ekstra restriktioner, som var skrevet ind til EM, kunne jeg ikke se, at der skulle være problemer. Men jo længere tid der gik, kunne jeg godt tænke, at det måske ikke gik alligevel.

– Så det var en lettelse, da vi mandag fik at vide, at vi skulle spille, og vi kunne begynde at arbejde frem mod slutrunden.

– Det har været en underlig tid, hvor vi har snakket meget mere om corona end om håndbold. Men jeg er enormt lettet og taknemmelig over, at så mange mennesker har arbejdet så hårdt på, at det kan lykkes.

– Jeg er helt sikker på, at EM ikke bliver noget problem. Det skyldes sikkert uvidenhed, men jeg kan da godt forstå, at mange tænker, at det er mærkeligt i disse tider at samle 16 nationer til at spille håndbold i Danmark, når der er så mange andre problemer.

– Men vores restriktioner er strenge, at jeg anser det for relativt ufarligt. Og sundhedsmyndighederne har hele tiden været informeret.

– Det bliver et EM uden tilskuere. Hvad betyder det?

– Det bliver da underligt. Da jeg tiltrådte, tænkte jeg, at et EM på hjemmebane i Boxen i Herning ville blive en af de største oplevelser, jeg ville få som træner. Med 12.000 tilskuere der ville hylde en flok danske piger, som ville kæmpe alt, hvad de kunne.

– Jeg har selv været til slutrunder som kommentator i Boxen. I 2015 med kvinderne og i 2019 med herrernes VM-guld. Det er en oplevelse, som det er meget få mennesker forundt at være en del af.

– Det troede jeg, at jeg skulle prøve nu, men det må vi udsætte til næste gang, vi får en slutrunde på hjemmebane.

– Du bliver altså hængende længe som landstræner?

– Det er jeg nødt til, hvis jeg skal have den oplevelse med.

– Coronaen har også gjort, at du ikke har haft den bedste forberedelse. Hvad betyder det?

– Det er ens for alle, men jeg synes, vi har udnyttet vores få samlinger helt ekstremt godt. Vi har rykket os både på og uden for banen i den korte periode, vi har været sammen.

– Vi har lært utroligt meget om hinanden, og nu hvor vi går ind i en boble, nærmest et isolationsfængsel, kun med udgangstilladelse til en håndboldhal, er jeg glad for, at vi har brugt så meget tid på den menneskelige del. Jeg er tryg ved som leder af gruppen at sende de her spillere i isolation i flere uger, siger Jesper Jensen.

Jesper Jensen tager sine spillere med i isolationsfængsel under EM. Foto: Lars Poulsen.

Landstræneren har især brugt de få træningspas til at arbejde med angrebsspillet. Ved VM sidste år i Japan var det Stine Jørgensen og Anne Mette Hansen, der trak det store læs. Men nu er Stine Jørgensen væk, og flere spillere skal påtage sig et ansvar i angrebsspillet.

– Selvtilliden bliver helt afgørende. Får vi en god start, er det meget lettere at bruge bredden i vores trup. Vi kan vælge mellem en lidt tungt skydende bagkæde og en lettere og hurtigere bagkæde. Jeg tror på, vi kan matche flere hold taktisk, fordi vi har flere strenge at spille på.

– Det kommer vi til at prøve af i kampene mod Norge i Vejle, siger Jesper Jensen.

FAKTA: EM-spillere skal leve i boble og testes flittigt Her er et kort udpluk af den coronaprotokol, som håndbold-EM i Danmark har fået grønt lys til at blive afviklet under: * Alle deltagere skal ved indrejse kunne fremvise en negativ coronatest, der maksimalt er 72 timer gammel. * Alle deltagere testes igen ved ankomst til Danmark. * Spillere og officials fragtes direkte til deres hoteller, hvor de isoleres på deres hotelværelser, indtil negative testresultater foreligger. * Alle testede er i hele turneringsforløbet i en boble, hvor de ikke er i kontakt med personer udenfor boblen. * Alle i boblen testes med maksimalt 72 timers interval * Test foregår i privat regi og belaster således ikke det offentlige sundhedsvæsen. Kilde: Danmarks Idrætsforbund. Vis mere Luk

Modnet i Moskva

Selvtilliden er i top hos den 28-årige stregspiller Kathrine Heindahl, som til dagligt spiller i den russiske storklub CSKA Moskva. Hun ser frem til testkampene mod Norge, og glæder sig til at få prøvet formen af, inden det for alvor går løs.

- Jeg er helt klar til at tage noget ansvar. Jeg er føler mig rigtig godt rustet, især efter skiftet til Rusland, hvor jeg er modnet en del rent spillemæssigt.

– Vi spiller ikke så mange hårde kampe i den russiske liga, så mit fysiske overskud er også stort. Det håber jeg, kommer til at gavne både holdet og jeg ved slutrunden, siger til selvtillidsfulde stregspiller.

Sidste gang Danmark mødte Norge, gav det en over nakken til danskerne. Dog skal man ifølge Heindahl huske, hvad testkampene egentlig er til for.

Kathrine Heindahl i sort i midten er blevet modnet i Moskva. Hun får en central rolle ved EM. Foto: Lars Poulsen.

– Selvfølgelig håber jeg ikke, at det bliver en snitter som sidste gang, men det er ikke altid resultatet, det kommer an på netop her.

– Det er vores sidste kampe inden åbningskampen, så det er rigtig vigtigt at få prøvet en masse af og få mange spillere i gang. Jeg synes, at den sidste kamp gav en masse svar, som jeg håber, vi kan bruge.

Louise Burgaard er enig i, at resultatet ikke er altafgørende.

– Vi har mødt Norge usandsynlig mange gange, og vi har også fået smæk rigtig mange gange. Jeg håber, vi kan finde ud af at fokusere på nogle konkrete ting og ikke lade resultatet være det vigtigste, siger højrebacken, der til dagligt spiller i den franske klub Metz.

Om det bliver til sejre eller ej, er det Danmarks sidste mulighed for at pudse formen af, inden Slovenien, Montenegro og Frankrig venter i begyndelsen af december i Herning.

