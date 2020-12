EM-kampen i Danmark mellem Serbien og Holland er udskudt på grund af corona

EM-kampen mellem Serbien og Holland spilles alligevel ikke fredag.

En unavngiven serbisk spiller har afleveret en positiv coronatest, og derfor udskydes kampen til lørdag, skriver det europæiske håndboldforbund (EHF) i en pressemeddelelse.

Den positive test blev konstateret, da de serbiske spillere ankom til Danmark torsdag.

Ifølge EHF er spilleren sendt direkte i karantæne, mens de øvrige spillere også er isoleret og skal testes igen fredag. Alle resterende spillere og staben testede negativ ved ankomsten til Danmark.

Derfor har man ud fra et forsigtighedsprincip besluttet at skubbe kampen 24 timer. Den skulle oprindeligt være spillet fredag klokken 20.30 - samtidig med at Danmark tager hul på EM mod Slovenien.

Serbien og Holland er i Gruppe C sammen med Kroatien og Ungarn. Samtlige kampe i den gruppe spilles i Kolding.

Slutrunden startede torsdag aften, og det er således første gang, at en kamp udskydes på grund af et coronatilfælde.

Samtlige kampe ved slutrunden spilles i Danmark, fordi medværten Norge på grund af landets coronarestriktioner ikke var i stand til at afholde deres del.

Der var længe stor tvivl om, hvorvidt den danske regering ville tillade hele slutrunden på dansk grund, men Dansk Håndbold Forbund (DHF) fik i sidste ende grønt lys. Derfor spilles der nu to puljer i Herning og to i Kolding, mens finalerunden afvikles i Herning.

Coronaprotokollerne ved EM-slutrunden er meget strikse, og spillerne oplever nærmest tilværelsen som et åbent fængsel. Det kan du læse mere om nedenfor.

