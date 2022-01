EM-lejren kan ånde lettet op: Alle negative

Nikolaj Jacobsen kan foreløbig ånde lettet op. Det er fortsat kun Hans Lindberg, der er coronapositiv i den danske EM-lejr.

Det oplyser DHF på Twitter.

De seneste dages testrunder har ellers været frygtet i den danske lejr, fordi det efterhånden er fire dage siden kampen mod Island, som var hårdt ramt af coronavirus.

Hans Lindberg blev desuden testet positiv fredag, hvorfor der var begrundet mistanke for, at han kunne have spredt virus blandt sine holdkammerater. Det kan i sagens natur ikke udelukkes, at nogle danske spillere kan være smittet, selvom de endnu ikke testet positiv.

Danmark møder Holland i aften klokken 18. Mandagens modstander er blandt andre uden EM-topscorer Kay Smits, der i modsætning til de danske spillere er ude med netop coronavirus.

Opdateres..