EM-nedtur for Danmark – taber finalen til Norge

De havde overhånden. De førte ved pausen, og de troede på det.

Men i sidste ende gik det ikke for Jesper Jensens ellers ukuelige og stærkt spillende mandskab at besejre Norge i EM-finalen søndag aften.

27-25 tabte de efter en dramatisk og voldsomt spændende kamp.

Danmark havde som så mange gange før spillet en god første halvleg, hvor forsvaret stod præcis så stabilt og hårdt arbejdende, som vi har set det ved hver eneste kamp i turneringen.

Men de sidste 30 minutter viste samtidig, hvad de norske jenter er gjort af. De indhentede først danskernes firemålsføring, og så udnyttede de chancerne, mens et mere og mere nervøst dansk angreb smed for mange bolde væk.

Havde styr på det norske angreb

Danmark fik ellers den klart bedste start på opgøret.

Annonce:

Norge kunne slet ikke få det ellers forrygende angrebsspil til at hænge sammen. Bolde blev smidt væk, og nordmændene sad tit fast i de danske markeringer.

Foto: Tariq Mikkel Khan

Igen var Kathrine Heindahl, Rikke Iversen, Mette Tranborg og Anne Mette Hansen kommet til håndbold for at slås. Og ellers kontante og store typer som Kristine Breistøl og Vilde Ingstad fik ingenting foræret.

Danmark holdt Norge fra at score i fire minutter og 52 sekunder af opgøret – og vandt det første kvarter 8-4. I det danske angreb var Mie Højlund og specielt Louise Burgaard varme og gjorde livet surt for det norske forsvar igen og igen.

Fem norske mål blev det til på de første 20 minutter, mens Danmark scorede ni gange. Og mens nordmændene tro mod vane og tradition holdt stædigt fast i Reistad, Oftedal og Mørk i bagkæden, skiftede Jesper Jensen mere end flittigt ud i sit angreb.

Annonce:

Afhængige af Nora Mørk

Michala Møller blev smidt for løverne efter et kvarter, og så var det Kristina Jørgensens og Simone Petersens tur ret efter, mens Sarah og Rikke Iversen på skift lå og fik bank inde på stregen.

I det meste af 1. halvleg var Norge meget afhængig af Nora Mørk, der var noget nær ene om for alvor at kunne true Danmark. Syv ud af 12 norske mål før pausen stod der Mørk på.

Og så selvfølgelig Silje Solberg i målet. Hun havde til tider rigtig godt fat i de danske afslutninger. Blandt andet en friløber fra Trine Østergaard.

Foto: Tariq Mikkel Khan

Halvlegen tilhørte Danmark, og da Louise Burgaard bragte Danmark på 12-9 efter 23 minutter, gik det vist for alvor op for Norge, at Danmark gik efter sejren.

Nordmændene fik pillet en igen skidt spillende Stine Oftedal ud (hun var heller ikke god i onsdag i den første kamp), og det hjalp dem lidt.

Danmark kunne dog gå til pausen foran med tre mål.

Annonce:

2. halvleg begyndte uhyggeligt tæt, hvor Norge syntes at have lidt lettere ved at komme til afslutninger, mens Danmark flere gange var decideret heldige med at score. Som da Louise Burgaard med sin syvende træffer måtte have hjælp fra både parader OG stolpe, før bolden sneg sig ind. Eller da Emma Friis fra baglinjen og hårdt presset fik drejet kuglen i kassen.

Foto: Tariq Mikkel Khan

Efter 40 minutter gjorde Emma Friis med sin femte scoring det til 20-17.

Lunde tog fra

Danmark var også på fire måls forspring, men nu var det Norge de spillede mod, så de tog hurtigt to mål – ét af dem endda i undertal. Og så begyndte Katrine Lunde, den 42-årige veteran i målet, ellers at tage med hænder.

Simone Petersen, Sarah Iversen og Anne Mette Hansen fik i løbet af kort tid deres afslutninger reddet. Og så reducerede Maren Aardahl til 22-21 og udlignede sekunder senere til 22-22 med ti minutter igen. Spændingen var ulidelig.

Danmark havde det svært i angrebet, og der gik otte lange minutter, inden Trine Østergaard kunne bryde måltørken for Danmark.

Annonce:

Da Kristine Breistøl bragte Norge på 24-23 efter godt 53 minutter, var magtbalancen igen tippet. Denne gang til norsk fordel. Simone Petersen brød igennem til 24-24, og Sandra Toft nappede en bold. Fem minutter igen.

Henny Reistad, turneringens bedste spiller, trådte i karakter og tordnede den ind til 25-24 og 26-24, mens danskerne to gange smed bolden væk, og da Louise Burgaard med et minut igen hamrede bolden over mål, endte drømmen desværre med dansk nedtur.