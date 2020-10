EM-nedtur: Lukker billetsalg

Fredagens pressemøde, hvor statsminister Mette Frederiksen strammede coronaskruen sender chokbølger gennem dansk idrætsliv.

I Superligaen frygter man konsekvenserne, og nu får det fortsatte loft på tilskuere alvorlige konsekvenser for decembers EM i kvindehåndbold, der afholdes i Danmark og Norge.

Således vælger man nu helt at lukke for billetsalget til turneringen, hvor Jyske Bank BOXEN i Herning og Arena Nord i Frederikshavn skulle lægge gulv til EM-kampene.

Det skriver DHF på forbundets hjemmeside.

'Vi havde i den grad glædet os til at fylde lægterne med masser af håndboldglade danskere, som skulle være med til at bære vores kvinder frem', udtaler DHF-formand Per Bertelsen, som har kendt til tilskuerrestriktionerne i et par dage.

'Alt var forberedt ned til mindste detalje, så vi kunne sikre en meget restriktiv og corona-venlig afvikling inden for rammerne af superligaordningen. Det lys må vi nu se blive slukket, og det er vi rigtigt kede af.'

Det er endnu ikke klarlagt, hvad der skal ske med de fans, som allerede har indløst billet.

'Vi vil i løbet af de kommende dage tage stilling til, hvad der skal ske med de billetter, der allerede er sendt ud af systemet. Men som situationen er nu, ser det ud til, at det ikke bliver muligt at lukke publikum ind i arenaerne'.

'Her udgør landsholdstrupper, produktionshold til TV-transmittering, officials og sikkerhedsfolk nemlig næsten den samlede tilladte kapacitet,' siger Per Bertelsen.

Hvis Dansk Håndbold Forbund vurderer, at det ikke bliver muligt at lukke et mindre antal publikum ind, vil alle billetkøbere få refunderet deres billetter, skriver DHF.

