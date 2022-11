EM ramt af skandale

EM i håndbold blev onsdag aften ramt af en regulær skandale.

Det skete i den sidste kamp i indledende gruppe D, hvor Spanien var ved at besejre Tyskland.

Spanierne jublede over en scoring i slutningen af kampen, og det ville der for så vidt ikke have været noget odiøst i, hvis ikke det havde været, fordi det var tyskerne, der scorede...

Årsagen til jubelen skulle findes i, at det tyske mål betød, at de nu havde reduceret til 23-21, og at det mål betød, at Spanien og Tyskland ville kvalificere sig til mellemrunden. Og den spanske jubel skyldtes, at man nu ville få to point med over i mellemrunden.

Var Polen kommet med over i stedet for tyskerne, havde spanierne fået nul.

De tre lande, Spanien, Tyskland og Polen, endte, hvis spanierne altså slog tyskerne, alle på to point - og ville have slået hinanden allesammen.

Smed bolden væk med vilje

Fuldstændig samme scenarie som i Danmarks gruppe, hvor Sverige, Danmark og Slovenien endte a point med fire hver.

Forskellen var bare, at der hér var tale om pladserne to, tre og fire i gruppen, da værterne fra Montenegro havde vundet alle sine kampe. Og dermed ville ét af de tre lande ryge ud.

Det blev Polen.

Der resterede under et minut, da tyskerne smed bolden væk i et angreb. De var nede 23-20, og de havde brug for et mål. Det havde spanierne også - til tyskerne altså. For hvis IKKE tyskerne fik den scoring, ville polakkerne gå videre, og det ville betyde, at Spanien fik nul point med over i mellemrunden.

Scorede Tyskland derimod, ville de gå videre, og så ville spanierne få to point med videre.

Spanierne fik bolden og kunne løbe kontra. Men i stedet for at finde en fløj, eller kombinere sig fremad banen, valgte én af deres spillere, Jennifer Gutiérrez Bermejo, at tyre bolden langt forbi mål nede fra egen halvdel - og dermed give Tyskland en mulighed mere for at score det vitale mål.

Karrierens letteste mål

Kort efter var tyskerne igen på bolden. Der resterede nu 40 sekunder af opgøret, og få sekunder senere brød Xenia Smits igennem et meget passivt spansk forsvar og scorede vel nok karrierens letteste mål til de famøse 21-23.

Som om det ikke var nok, kunne den spanske forsvarsspiller Paula Arcos ses juble nede på banen.

Vi er desværre ikke klar over, hvordan den polske trup reagerede i de sekunder. Der er ingen tvivl om, at de har fulgt med i opgøret, og hvis der er røget et fjernsyn gennem vinduet, er det forståeligt.

De polske medier har ikke haft held til at få en kommentar fra landstræner Arne Senstad. Men på sin hjemmeside skriver det polske håndboldforbund således om kampens udvikling:

- Ved 23-20 til Spanien valgte en spanier, efter hendes hold havde fået bolden, at kaste den på en måde, der ikke ligefrem indikerede, at hun ønskede at score. Det tyske hold udnyttede gaven fra den spanske flø, og scorede sit 21. mål i kampen.

Dermed vinder Montenegro gruppen og går i mellemrunden med fire point, mens Spanien er videre med to point. Tyskland har nul point med til mellemrunden.

