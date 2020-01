EM-sensation: Norge sender Frankrig ud

Frankrig er færdig ved EM. Det står klart, efter at håndboldstormagten søndag tabte 28-26 til Norge og dermed ikke længere kan nå mellemrunden.

Et meget sjældent resultat, da Frankrig ved hver eneste slutrunde, de har deltaget i siden VM 1978 i Danmark, har formået at spille sig videre fra den indledende pulje.

De pressede omstændigheder skyldes en ny struktur i år, hvor 24 hold deltager og er fordelt på seks grupper med fire hold i hver. Derfor går kun to nationer videre fra hver gruppe.

Tidligere søndag hentede Portugal sin anden sejr, da Bosnien-Hercegovina blev slået 27-24, efter at portugiserne fredag overraskende havde slået Frankrig.

Frankrig er ikke i øjeblikket i besiddelse af en af de store titler, men nationen har de seneste 20 år vundet VM fem gange, EM tre gange og OL to gange.

Inden Frankrig forlader slutrunden, skal holdet dog først spille en kamp mod Bosnien-Hercegovina, som også har nul point, mens Norge møder Portugal i sin sidste gruppekamp, som handler om, hvor mange point holdene tager med videre.

Sander Sagosen viste sig igen som Norges stjerne, og franskmændene kunne ikke tøjle ham. Sagosen scorede ti gange, og han er nu EM-topscorer med 22 mål i to kampe.

Hos Frankrig var Ludovic Fabregas profilen på dagen med otte mål.

Sagosen var i hopla fra start og scorede to af de norske mål, da Norge indledte opgøret med en 3-1-føring. Foran 7-4 lukkede nordmændene dog Frankrig tilbage i en tæt halvleg, og med syv minutter igen var stillingen 10-10.

35-årige Luc Abalo bragte Frankrig foran 12-11, og Frankrig var foran 15-14 ved pausen.

Frankrig kom foran med tre mål efter en norsk udvisning på to minutter, men Norge kom tilbage i undertal, og det så ud til at blive tæt hele vejen.

Foran 23-22 steg Sagosen til vejrs og hamrede Norge foran med to mål, men en norsk føring på 26-23 blev til 26-25 i et sandt drama, men Sagosen sørgede for en føring på tre mål, og den formåede Frankrig ikke at hente.

I gruppe F tabte Sverige 19-21 til Slovenien, som topper gruppen med fire point foran Sverige og Schweiz med hver to. Østrig slog Ukraine i gruppe B og topper sin gruppe med fire point.

