Afsindig træner tæt på at sparke TV2-ekspert til invalid

VARAZDIN (Ekstra Bladet): Spillerne elsker ham – eller hader ham! Der er ikke rigtigt noget midt imellem, når det handler om en af træner-verdenens helt store profiler, der i aften leder Sloveniens hårdhændede hunde i EM-braget mod Danmark.

Veselin Vujovic!

- Han er en kriger, han vil vinde med alle tilgængelige lovlige og ulovlige midler. Håndbold er hans liv og holdet hans familie. Men han er også en meget humoristisk og varm mand, siger Claus Møller Jakobsen, der havde montenegrineren som træner i sin tid i storklubben Ciudad Real.

Ekstra Bladet mødte torsdag en smilende Veselin Vujovic under ankomsten til spillerhotellet i Sveti Martin. Han fyldte 57 i går og kunne formentlig ikke forestille sig et bedste sted at fejre fødselsdagen. Midt i en slutrunde, midt i en krig…

- Danmark er et af de fire bedste hold i verden, olympiske mestre – et fantastisk hold. Danmark er favoritter i kampen mod os, forklarede han på et lidt utrænet engelsk. Så klarer han sig langt bedre på spansk, og kan være et tordenvejr på sit modersmål, når temperamentet løber af med ham. Det sker tit.

- Men Slovenien vandt trods alt VM-bronze sidste år!

- Ja, vi har et godt hold med unge spillere, vi spiller meget stærkt og hårdt i forsvaret, og det er et vigtigt punkt for os. Vi har også et godt kontraspil. Det er vi gode til.

Veselin Vujovic er stadig rasende efter kampen mod Tyskland, hvor slovenerne troede, de havde gaflet sejren. Men efter en flere minutter lang seance med dommere foran videoskærme blev tyskerne tildelt et straffekast.

I protest gik Veselin Vujovic for en stund på mål og agerede målmand… Han forlod dog buret og kunne se tyskerne stjæle uafgjort.

- Blev I ikke snydt mod Tyskland?

- Jeg har endnu ikke helt forstået, hvad der skete i den kamp. Dommerne og deres dumme regler… Det var meget svært at gå på banen igen, når hele holdet troede, vi havde vundet kampen.

- Vi har siden haft en hård kamp mod Makedonien, og nu kommer Danmark med en stor håndbold-historie og med gode spillere. Vi har muligheden for at vinde, men det bliver meget svært, siger han.

- Til gengæld er du jo en god målmand…

- Haha. Sometimes!

Ved EM i Schweiz undskyldte Veselin Vujovic over for Ekstra Bladet sin opførsel fire år tidligere i Flensburg. Foto: Lars Poulsen

For 16 år siden gik Veselin Vujovic som Ciudad Real-træner amok i Flensburg i Europa Cup’en for pokalvindere. Spanierne havde vundet stort hjemme og den samlede gevinst var ikke i fare i det nordtyske – alligevel eksploderede temperamentet i en vanvittig og pinlig slutfase.

Og Vujovic var gnisten, der fik det hele til at eksplodere!

Han spurtede 30 meter hen over banen under et håndgemæng mellem spaniere og tyskere, kastede sig flyvende gennem luften og sparkede Lars Christiansen lige under knæet med et karatespark, hvorefter alt detonerede i hallen.

- Fem centimeter højere, og jeg kunne være blevet invalid, forklarede en rystet Lars Christiansen bagefter. Den nuværende TV2-ekspert nægtede i årevis efter at hilse på Veselin Vujovic.

Lars Krogh Jeppesen, Joachim Boldsen, den nuværende norske landstræner Christian Berge og adskillige andre spillere blev overfaldet i masse-slagsmålet, hvor Vujovic også nåede at få banket adskillige træffere ind på en hårdt medtaget Lars Krogh Jeppesen.

Politiet måtte deltage i tumulten for at få skilt parterne ad. Dynamitstangen fra Balkan har siden været involveret i adskillige bataljer, og selv om han nu efterhånden er kommet i en moden alder, er det bestemt ingen garanti for, at det ikke kan gentage sig i aften!

