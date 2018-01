Danmark prygler Makedonien i storsejr

VARAZDIN (Ekstra Bladet): Michael Damgaard fik de danske fans til at danse boogie-woogie og sejle op og ned ad åen, og hvem ellers? Manden fra Rødby ved jo om nogen, hvor Krudtgarten ligger henne, og lollikken hamrede lystigt løs mod de modløse makedonere.

Danmark vandt en storsejr på 31-20 over et mandskab, der var i stand til at byde Nikolaj Jacobsens håndgangne mænd trods i 30 minutter. Den stod 12-12 ved pausen, men derefter var der udsolgt på Balkan, og samtidig blev det danske forsvar tunet og smækket et gear eller to op, og så var det ingen sag at smaske den ene kontra efter den anden i mål.

11 solide missiler baldret ind med akkuratesse og dertil fine frispilninger gjorde Magdeburg-manden til aftenens helt store oplevelse efter en første halvleg, hvor man var tæt på at udbryde: Vorherre bevares! Tak for en sløv første omgang i Arena Varazdin.

Det kunne næsten ikke blive anderledes. Først løste Danmark billet til weekendens løjer i Zagreb uden at spille, og for at det ikke skulle være løgn, så valgte Slovenien og Tjekkiet også lige at spille 26-26 i eftermiddagsmatineen – og så var førstepladsen i hovedrundens gruppe to minsandten også en realitet.

Helt uden at spille!

Danmark havde allerede inden kampen sikret sig førstepladsen. Foto: Lars Poulsen/Ritzau Scanpix

Det holdt de så på sin vis også op med – og fred være med det. Det må være uendelig svært at hidse sig op til krigshumør, når der hverken er det ene eller andet på spil. Ikke engang Nikolaj Jacobsen kunne undervejs præstere et eneste ordentligt raserianfald, og der var der ellers et par muligheder, hvis fynboen havde haft lyst til at lade drøblen gjalde og mundvandet sprutte ud over et EHF-blå halgulv.

- Vi stiller i stærkeste opstilling, lød devisen vist op til kampen – men det var nok især dengang, tjekkerne med sejr stadig kunne nå op og drille, hvis vi ikke gik til makronerne mod makedonerne og vandt.

René Toft Hansen blev sparet fra start. Fornuftigt. Og måske også lidt ildevarslende for et hold og en flok spillere, der har givet hinanden håndslag ud fra devisen: Aldrig mere et Tjekkiet! Aldrig mere starte uden de bedste, der så senere i kampen ikke er i stand til at vende en skude, der er på vej mod en havmine.

Godt nok scorede en flok pryglede og værkbrudne makedonere kun 12 gange inden pausen (12-12), men det vil være synd at påstå, at defensiven lignede et fort – og det blev i den grad heller ikke kampen, hvor Niklas Landin fik fat mellem tremmerne.

Henrik Møllgaard fik spilletid mod Makedonien. Foto: Lars Poulsen/Ritzau Scanpix

Boldene suste under foden, via armen eller hænderne ind, og den danske kaptajn overlod pladsen til Jannick Green med sølle to redninger og en procent på 14! Jannick Green gjordet sådan ca. dobbelt så godt i sin halvleg.

Så blev det til gengæld dagen, da Henrik Møllgaard langt om længe kom i aktion, og det har selvfølgelig været lækkert i sig selv. Men også en svær tjans på en dag, da der helt tydeligt stod ZAGREB printet på indersiden af samtlige danske kød-harddiske.

Fuldt forståeligt. Og med den anden halvleg er der intet overhovedet at klage over. Danmark suser til Zagreb i morgen med friske hoveder, og René Toft Hansen, Mikkel Hansen og i anden halvleg Rasmus Lauge fik lov at hvile stængerne, mens folk fra koret overtog mikrofonerne.

Nikolaj Jacobsen sparede oven i købet på stemmen…

