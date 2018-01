Dansk profil skyder for hårdt: Kan kun sove på den ene side

- Jeg skal gå mod mål, det er det, jeg er god til, siger Michael Damgaard, der har licens til at skyde, gør det ofte - men af og til får ballade, fordi han har skudt for lidt

MURSKO SREDISCE (Ekstra Bladet): Håret sidder lige så millimeterpræscist som missilerne i det ungarske net lørdag aften. Michael Damgaard er skarp i rollen som snigskytten, der bliver sendt ind i krigen med licens til at dræbe – eller i hvert fald fyre på mål. Lørdag ramte han plet fem gange på otte forsøg med sit velkendte slangehug.

Sådan er det også hjemme i Magdeburg, hvor han ifølge eget udsagn helst skal tyre på kassen 10, 12 og gerne 15 gange i løbet af en kamp.

Til gengæld sover han altid på venstre side om natten…

- Der begynder at komme mere og mere gang i den. Jeg tror, skulderen lige trængte til lidt pause, det fik den i julen, og så får den en masse behandling nu, siger han.

- Går du rundt og er øm hele tiden?

- Naaarj, det synes jeg da ikke, men jeg ved også godt, jeg ikke kan sove på den. Det er ikke den, jeg lægger mig på i sengen, for den får jo nogle riv i ny og næ. Men sådan er det for alle.

- Hvorfor?

- Jeg er lidt mere mand-mand spiller og kan jo godt mærke, at når jeg er på vej frem i en bevægelse, hvor der bliver trukket lidt i den, så giver det lige et ekstra riv. Det er måske ikke en stor skade, men til hverdag er der jo slet ikke tid til at komme sig over den, fordi næste kamp jo som regel ligger max fire dage senere. Den er konstant irriteret, og pauserne er der ikke – men jeg fik lidt her i julen, og det gjorde godt, siger Michael Damgaard.

Jeg skal gå mod mål, det er det, jeg er god til, siger Michael Damgaard. Foto: Lars Poulsen

- Har du nogen sinde fået skæld ud for at skyde for lidt?

- Dét har jeg, og det er jo et eller andet sted sjovt, ikke. Men hvis jeg skal rose Nikolaj, så er det jo også der, han er knivskarp. Han siger: Hvis der er en situation, der passer dig godt, så skal du kraftedme også udnytte den! Nogle gange derhjemme kan det godt handle mere om at få flow i spillet, men her skal jeg være knivskarp og se situationen, når den er der.

- Og hellere et skud forbi end intet skud overhovedet?

- Ja, hvis det er den rigtige chance. Det handler om at være parat i hovedet, er det er jo der, forskellen på de bedste og de næstbedste er.

- Hvor er du så henne?

- Øh. Jeg vil jo gerne sige, jeg er blandt de bedste, og jeg har da trods alt været årets venstre back i Bundesligaen to år i træk og været på All Star-holdet, der udtages af fansene og spiller mod det tyske landshold. Så lad os sige det sådan, at jeg ikke vil underkende mit eget talent. Men der er da altid plads til forbedringer.

- Det betyder da noget, når man får to nomineringer i streg – og jeg har været årets spiller i Magdeburg to år i træk – det er jo ligesom det, jeg tager med. Det er ikke bare for en kort periode, det er over længere tid, og når man bliver kåret to år i træk i Bundesligaen, som i min optik er verdens stærkeste liga, så er det vel helt godt.

- Hvordan har du det med din rolle som specialist på landsholdet?

- Jeg nyder det hver gang. Det er en ære. Heldigvis har jeg efterhånden prøvet det nogle gange, så jeg kan begynde at nyde det mere,

- Har du da været knuget før?

- Det er nok mest det der med, at man ved, man bliver målt og vejet på hver eneste aktion uden plads til så mange fejl, fordi man ved, de bliver bemærket og noteret. Det har nok siddet lidt i baghovedet. Jeg har en opgave her, og den er jeg glad for.

Michael Damgaard jublede højt, da han på et tidspunkt fik lov til at dække op - oven i købet som back i forsvaret. Men kun fordi, Nikolaj Jacobsen terpede angreb med offensiven... Foto: Lars Poulsen

- Der falder nok et skud eller to mere, når jeg er inde, end hvis en anden spiller pladsen. Når jeg kommer ind, skal jeg gå mod mål. Det er det, jeg er god til.

- Det må være fedt at få sådan en start på en slutrunde?

- Jo, det var dejligt. Det var super fedt. Det er faktisk førte gang, jeg spiller en rigtig fin kamp fra start i en slutrunde.

- Nu skal du ind i skydeteltet hver anden aften – hvordan ser skulderen ud om et par kampe?

Jeg skal ikke stå her og påstå, at skulderen er super god på kamp fem, men når man først står der, tror jeg sgu ikke, man mærker så meget til det. Det er så sjove kampe, og betydningen og adrenalinen skal nok bære igennem.

- Hvilken side skal du sove på i nat?

- Venstre!

Michael Damgaard fyrer slangehugget af mod et lammet ungarsk forsvar i åbningskampen. Foto: Lars Poulsen

