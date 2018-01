Efter Balkan-galskab: Lad være med at kaste mønter

SVETI MARTIN (Ekstra Bladet): Der er efterhånden tærsket langhalm på udtrykket 'heksekedel', men fredag aften passede det faktisk på den atmosfære, de slovenske fans skabte i Varazdin Arena mod Danmark.

Enkelte kunne ikke styre sig og kastede drikkevarer og popcorn på banen, mens andre gik noget længere over stregen med møntkast. I sådan en kulisse havde de danske fans dårlige betingelser i forhold til at blive hørt, men mod Tyskland skulle mulighederne for hørbar opbakning gerne være bedre.

- Jeg vil ikke råde dem (de danske fans, red.) til at kaste mønter, ligesom de gør på Balkan, men selvfølgelig kan de da give den endnu mere gas. Men vi er trods alt glade for den opbakning, vi har fået indtil nu. Det er fedt at se den opbakning ude på tribunerne, og at så mange danskere gider at tage herned til Kroatien for at bakke os op, så jeg synes egentlig, at de gør et godt stykke arbejde, siger Casper U. Mortensen.

De gør tingene på en anden måde

Michael Damgaard ser også forskelle på de danske fans og tilskuerne fra Balkan, men han mener ikke, at der er en rigtig eller forkert måde at gå til håndbold på.

- Jeg skal ikke stå her og fortælle, hvad der er den rigtige eller forkerte måde, for som tilskuer ville jeg være meget lig de danske. Vi har også en stolthed over for vores land, men for dem (de slovenske fans, red.) er det ren hjerteblod, har jeg på fornemmelsen. Og dermed ikke sagt, hvad der er rigtigt eller forkert, men det er bare på en anden måde, de gør det. Bare det, at de danske fans er her og bakker op, er jeg mere end tilfreds med.

- Bare det, at du kan se de rød-hvide farver på tribunen, er nok?

- Lige præcis. Bare det, at vi kan se dem i horisonten, det gør meget.

Det er klokken 18.15 søndag aften, at de danske fans skal støtte Danmark, når modstanderen hedder Tyskland.

