Efter chok-nederlag: Sådan kommer Danmark alligevel til tops

Undertippede Tjekkiet kan med en ny sensation gøre, at EM i Kroatien kan blive EM i Serbien om igen.

For seks år siden endte det som bekendt Danmark som europamestre.

Trods det chokerende nederlag står Danmark fortsat med det ene ben i mellemrunden efter den overbevisende syvmåls-sejr over Ungarn.

Ungarn kan endda med en sejr over Tjekkiet onsdag 'viske' aftenens plamage væk, så Danmark vil uanset resultatet mod Spanien komme i mellemrunden med to point, fordi Danmark vil være bedst indbyrdes i forhold til Ungarn og komme videre med to point. Det kræver dog altså, at Ungarn følger Danmark og Spanien til næste runde - og ikke Tjekkiet.

Trods fiaskoen mod Tjekket kan Danmark med en sejr over Spanien endda fortsat sætte fire point ind på kontoen til mellemrunden. Igen kræver det dog, at Ungarn slår Tjekkiet, mens Danmark med det modsatte resultat og et nederlag til Spanien vil komme i mellemrunden helt uden point.

En tydeligt skuffet Rasmus Lauge efter nederlaget mod Tjekkiet var en realitet. Foto: Liselotte Sabroe/Scanpix

Nul point i 2012

Sådan var det også i Serbien i 2012, hvor et pointløst dansk hold fortsatte med at have problemer i mellemrunden, hvor Hans Lindberg reddede en sejr hjem i sidste sekund mod Makedonien.

Da Danmark blev europamestre for første gang i 2008, stod der to point på kontoen, da mellemrunden gik i gang, fordi værterne Norge i åbningskampen slog Kasper Hvidt og Co. med et enkelt mål.

De to bedste hold fra de to mellemrunder undgår hinanden i semifinalerne, så nederlaget er indtil videre mest en lærestreg og ikke en katastrofe til et dansk EM-hold, som efter den flotte start mod Ungarn og ros fra diverse eksperter åbenbart troede, at Danmark kunne gå på vandet.



