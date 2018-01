Efter EM-chokket: - Vi skyder deres målmand til verdensklasse

Et forsvar, der aldrig kom i gang, og en tjekkisk målmand, som blev skudt alt for varm, var to af de ting, der kastede et nederlag af sig til Danmark, mener Casper U. Mortensen

VARAZDIN (Ekstra Bladet): Øv!

Så kort kan Danmarks præstation mod Tjekkiet mandag aften beskrives. 28-27 stod der på tavlen til sidst. I tjekkernes favør.

Det ville nok være en underdrivelse at kalde det en overraskelse. Især efter den rædselspræstation Tjekkiet leverede i den første kamp mod Spanien. De formåede dog i den grad at hive sig op, mens danskerne sank fuldstændig til bunds. Casper U. Mortensen havde da heller ikke forestillet sig, at danskerne ville tabe mandagens kamp.

- Nej, selvfølgelig havde vi ikke det, men det viser jo også, at hvis vi ikke er der 100 procent, så kan vi tabe alle kampe, så det må vi lære af, og så må vi komme i gang mod Spanien og tage de gode ting fra Ungarn-kampen med, og så må vi se, hvad det bliver til i sidste ende.

Der skal findes flere forklaringer på, hvorfor det gik, som det gik. Én af dem er manden i det tjekkiske mål, Martin Galia, der endte med en redningsprocent på 40.

- Vi kommer aldrig sådan rigtigt i gang i forsvaret, og vi skyder deres målmand til verdensklasse. Vi brænder simpelthen for mange skud på ham. Det blev aldrig vores kamp, desværre, så det gjorde ondt i dag, siger Casper U. Mortensen.

Der var mere held med at overliste Ungarns målmand i det første opgør. Her er det Casper U. selv, der eksekverer. Foto: Lars Poulsen

Nederlaget er en grovere rids i lakken, der nu gør, at Danmark kan ende med at få alt fra nul til fire point med over i mellemrunden, som vi dog er sikret. Det hele bliver afgjort på onsdag, når Danmark står over for Spanien, der har hentet sejre i de to første kampe.

- Selvfølgelig er vi alle skuffede, og vi kan allesammen finde nogle procenter, hvor vi kan gøre tingene bedre, og det er vi bevidste om. Det må vi lære af, komme videre og så få fuld fokus på Spanien-kampen, lød det fra fløjspilleren, der stod for en enkelt scoring på manden i det tjekkiske mål.

Dansk profil skyder for hårdt: Kan kun sove på den ene side

Se også: Helt grotesk: Udlignede fem minutter EFTER tid

Se også: Udenlandske eksperter enige: 'Forfærdelige' Danmark vinder EM