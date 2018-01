EM-drama: Blodig Mikkel forlader træningen

MURSKO SREDISCE (Ekstra Bladet): De ligner to boksere, der lige har forladt ringen! Hans Lindberg og Mikkel Hansen hamrede hovederne sammen under torsdagens træning i Kroatien, og den netop ankomne DHF-læge Morten Storgaard kom i flyvende i sving på sin første arbejdsdag her kort før EM-starten.

Mikkel Hansen fik en flænge i kinden og en gevaldig blodudtrækning under øjet, mens det var lidt værre fat med Hans Lindberg, der fik en flænge i øjenbrynet.

- Det skete lige før slutningen af træningen, da Hans og Mikkel stødte hovederne sammen og får nogle rifter. Ved Hans er det øjenbrynet, og ved Mikkel er det kinden.

Noget, der skal sys?

- Det ved jeg ikke.

Men heller ikke noget, der forhindrer dem i at træne og spille på lørdag?

- Narj, narj. Det er plaster på, og så er det videre, siger Nikolaj Jacobsen.

Hans Lindberg forlader den lukkede træning med et flækket øjenbryn efter sammenstødet med Mikkel Hansen. Foto: Lars Poulsen/Ritzau Scanpix

Lægen Morten Storgaard kiggede straks på Mikkel Hansen, der sad på bænken i omklædningsrummet med hættetrøjen trukket godt over hovedet. Stjernen har fået en ordentlig plamage på højre kind, og der var også blod på kluden.

Hans Lindbergs højre øjenbryn har også fået en tur, men begge spillere forlod dog den lille træningshal i god ro og orden. Mikkel endog med overskud til at skrive autografer til en mindre forsamling ferierende kroater, der havde taget opstilling med blokke, penne og smartphones uden for hallen.

Derefter kørte truppen i bus hjem til kur-hotellet i Sveti Martin.

Jannick Green har desuden modtaget behandlinger for nakke og skuldre i dag og i går, men ifølge landstræneren er der intet, der forhindrer ham i at spille lørdag.

- Han har lidt hold i nakken, men han trænede både i går og i dag. Det er ikke noget alvorligt, forsikrer landstræneren.

