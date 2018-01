EM-idioti: Derfor får Danmark kæmpe fordel

René Toft kalder det unfair, men det er en enorm fordel for Danmark at gå til mellemrunden som toer i gruppen frem for at vinde den

SVETI MARTIN (Ekstra Bladet): Nogle gange kan det være ekstremt smart at blive nummer to! Danmark protesterede allerede efter EM for to år siden mod hovedturneringens spilleplan, der mildest talt er ejendommelig.

Spanien og Makedonien skal som vindere af deres grupper fise den af i tre dage, inden de løber ind i tre knaldhårde kampe på fire dage.

Danmarks toer-program byder på hviledag, Slovenien, hviledag, Tyskland, to hviledage, Makedonien…

- Det er synd for håndbolden, at når de ypperste skal spille de afgørende kampe, skal hold som Makedonien og Spanien spille to kampe inden for mindre end et døgn, siger den danske delegationsleder Carsten Grønmann.

For to år siden var Danmark i Spaniens rolle som gruppevinder. Gudmundurs tropper gik endog til mellemspillet med fire point og havde to matchbolde, men kiksede og fik kun uafgjort mod Sverige, tabte med to til Tyskland i den sidste kamp og missede semifinalen. Et mål mere mod Sverige havde været nok…

- Det er ikke fair, siger René Toft, der til gengæld kan glæde sig over, at Danmark som toer har fået det bedste program – specielt i den situation, at alle tre hold fra gruppen går over med to point.

- Som vi har fået det nu, kan vi virkelig være tilfredse med vores program velvidende, at vi minimum har en dags pause mellem hver kamp og dermed mulighed for at forberede os godt på den næste modstander, siger René Toft.

Han kan glæde sig over, at Danmark har to hele hviledage inden det afsluttende opgør mod Makedonien, der til gengæld spiller kampen 20 timer efter, holdet har forladt duellen mod Tjekkiet.

- For to år siden var det os, der var i den situation, og det betød jo – ja, det er svært at sige, om det havde hjulpet – men det betød da i hvert fald, at Danmark dagen efter kampen mod Sverige tabte til tyskerne og dermed ikke kom i semifinalen, siger René Toft.

Danmark førte 28-25 mod Sverige, der udlignede ni sekunder før tid, og de rød-hvide førte såmænd også 23-21 mod tyskerne syv minutter før tid – men tabte 23-25.

Men et mål mere mod Sverige… Det betød jo noget!

- Ja. Nu er det makedonerne, der får turen og skal spille to kampe lige i rap inden for mindre end et døgn. Det er ikke fair, men sådan er strukturen, og jeg forstår ikke, hvorfor det ikke er ændret, siger René Toft.

- Men for os kan det forhåbentlig blive en fordel, at makedonerne er lidt møre og trætte til sidst.

