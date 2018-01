EM-sensation: Spanien er i finalen

ZAGREB (Ekstra Bladet): EM fortsætter med at være overraskelsernes slutrunde. Således slog Spanien de franske verdensmestre i semifinalen i Zagreb med 27-23 efter 15-9 ved pausen. Det var der ikke mange der havde forudset.

Spanien har et af de bedste forsvar i verden, og det fik vi endnu et bevis på i opgøret mod Frankrig. En kamp der fik et helt anderledes forløb end forventet. Frankrig har hidtil været urørlige i turneringen, hvor det udelukkende er blevet til sejre, men mod de klogt spillende spaniere blev Karabatic og kompagni for alvor udfordret.

Spanien byggede roligt og systematisk deres angreb op, og når der så blev sat tempo på og krydset formåede de at splitte det noget flade franske forsvar. Allerede fra 3-3 var det spanierne der styrede kampen. Frankrig blev tvunget til en række tekniske fejl ikke mindst fordi det spanske tilbageløb er så eminent.

Frankrig fik ikke gang i deres kontramaskine og Karabatic fik aldrig i første halvleg styr på det etablerede angreb. Kun stregspilleren Cedric Sorhaindo havde Spanien svært ved at få hold på.

Flere gange opbyggede Spanien et forspring på to-tre mål og det hjalp da også, at den hasteindkaldte veteranmålmand Arpad Sterbik luntede ind og nappede to straffekast. Som halspeakeren udtrykte det: Han kommer lige fra lufthavnen og redder straffe.

Sterbik kom lige fra lufthavnen og reddede tre straffekast. Foto: Lars Poulsen.

Som halvlegen skred frem udbyggede spanierne stille og roligt forspringet, og da holdene traskede til pause, var de franske favoritter overraskende bagud med seks mål. Og så var de pludselig meget langt fra en finale.

Fra begyndelsen af anden halvleg forsøgte Karabatic at tage sagen i egen hånd. Han fik da også scoret et par gange, men de hvidklædte spaniere svarede hurtigt igen, og 10 minutter inde i anden halvleg var forspringet stadig på seks mål.

Playmakeren Daniel Sarmiento var kampens helt store general. Han styrede de spanske angrebsåbninger, og han var selv en konstant trussel fra distancen. Han overstrålede på alle parametre sin franske modpart i skikkelse af Nikola Karabatic, der mere og mere lignede en slidt ældre herre.

Han satte sig tungt ud på bænken, hvor han kunne se sit hold nærmest falde fra hinanden. Midtvejs i halvlegen var det spanske forspring øget til otte mål og de var fuldstændig i kontrol. Godt hjulpet af Rodrigo Corrales i målet. Nå ja, og af Sterbik, der da lige nappede et tredje straffekast.

Men så fik Spanien alligevel en smule gummiarm. Pludselig ramte de stolperne, og et par bolde blev smidt væk, og på seks minutter reducerede franskmændene føringen til blot tre mål. Men Spanien holdt alligevel hele vejen hjem.

