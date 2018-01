EM-træner i problemer efter vanvittig indgriben

Det europæiske håndboldforbund (EHF) åbner nu en sag mod Kroatiens omstridte landstræner, Lino Cervar, som greb fat i en modspiller under torsdagens tætte EM-dyst mod Hviderusland.

Episoden udspillede sig i kampens tilspidsede afslutning ved stillingen 24-23 med hviderusserne i angreb.

Her trådte Cervar ind på banen og greb fat i en den hviderussiske spiller Artur Karvatski, inden angrebet endte med at dommerduoen fløjtede for passivt spil.

- På baggrund af en situation i det sidste minut af kampen mellem Hviderusland og Kroatien 18. januar, som involverede træner Lino Cervar, har disciplinærudvalget åbnet en sag, skriver EHF i en pressemeddelelse fredag,

Lino Cervar holdt sig ikke på den rigtige side af stregen kampen igennem mod Hviderusland. Foto: All Over Press

Selvom der nu er åbnet en disciplinærsag mod Lino Cervar, er det ikke givet, at han bliver straffet.

Den kroatiske træner var efter kampen hurtig til at bedyre sin uskyld i den kontroversielle episode.

- Det var ingenting. Det var ikke med vilje. Jeg bevægede mig rundt på sidelinjen, og vi løb ind i hinanden, sagde Lino Cervar til norske VG efter kampen torsdag.

De kroatiske EM-værter endte i øvrigt med at vinde kampen over Hviderusland med 25-23.

Norge og Kroatien starter med sejr

Se også: Aflyste bryllup for EM-billet - nu er han ude af truppen

Vanvittig EM-sag: Landshold overvejer at trække sig