Forløsende sejr - en dansker var i særklasse!

Dansk karakterbog: Mange danske spillere leverede varen mod Slovenien. Et par stykker faldt igennem - og en enkelt var i verdensklasse! Se alle Ekstra Bladets karakterer fra kampen her

VARAZDIN (Ekstra Bladet): Det holdt hårdt mod Slovenien - men dansk stamina og ikke mindst gode individuelle præstationer fra flere rutinerede danske spillere gjorde udslaget.

De rød-hvide kunne sætte yderligere to point ind på kontoen og har nu et godt udgangspunkt forude for de sidste to mellemrunde-kampe.

Mod Slovenien var der kvalitet over det meste af banen, men et par danske spillere leverede alligevel ikke helt varen.

Det var der imidlertid andre, der gjorde, som du kan se på karaktererne fra Ekstra Bladets hold i Kroatien.

Du kan se Ekstra Bladets karakterer her - og du kan såmænd også selv afgive din stemme:



