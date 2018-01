Fransk stjerne: En skuffelse at komme hjem med bronze

ZAGREB (Ekstra Bladet): Han har vundet alt, der er at vinde med det franske landshold.

Nikola Karabatic har EM, VM og OL-titler nok til at fylde hele kaminhylden ud på et fransk chateau. Helt præcist ni af slagsen, er det blevet til.

Når der er slutrunde, og der skal snakkes favoritter, er Frankrig altid med i puljen - oftest som den mest oplagte af dem alle. Det så da også ganske lovende ud for Les Bleus i Kroatien, da de indtil semifinalen havde fejet alt modstand af banen. Så blev de dog ramt af en spansk mur i semifinalen, der effektivt fik stoppet Karabatic og kompagni.

- Vi har bevist, vi er et af de bedste hold. Nu står vi med en underlig finale, hvor det ene hold har tabt tre kampe (Sverige, red.) og det andet har tabt to kampe (Spanien, red.). Vi har kun tabt en kamp, men det var desværre den forkerte, lød det fra den franske stjerne, da de mødte pressen i Arena Zagreb lørdag eftermiddag.

Roser til Mikkel Hansen

Når du har vundet så meget, som det er tilfældet med Nikola Karabatic, så er det en smule svært at få ild i piben over en potentiel bronzemedalje. I EM-sammenhæng har han faktisk også allerede en af dem. Den er fra 2008, dengang da Danmark gik til tops i Norge.

- Det er en skuffelse at komme hjem med bronze, for jeg mener, vi har det bedste hold, siger Karabatic, før han sætter ord på, hvilken udfordring, der venter de franske spillere, når det er Danmark, de møder i søndagens bronzekamp.

- Vi skal møde Danmark, og de har mange dygtige spillere, især Mikkel Hansen som jeg kender fra klubben, siger han om den danske profil, der tørner ud side om side med Karabatic i franske Paris Saint-Germain. Han fremhævede også de to danske målmænd, Niklas Landin og Jannick Green, hvilket må kaldes en smule overraskende, da de bestemt ikke havde en forrygende kamp mod svenskerne.

Frankrig vandt VM på hjemmebane sidste år, men samtidig blev det også et farvel til to af holdets største profiler i form af Thierry Omeyer og Daniel Nacisse. Derfor er en ny generation ved at blive kørt ind på holdet, men selvom Frankrig altså har vist gode takter ved EM, så er der stadig lang vej endnu til at nå det samme niveau som tidligere, slog Nikola Karabtic fast.

