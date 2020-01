Kniven for struben: Skifter ud efter en kamp

Playmakeren Morten Olsen bliver skiftet ind i den danske EM-trup, mens Jacob Holm glider ud af truppen, oplyser Dansk Håndbold Forbund (DHF) på sin hjemmeside.

- Landstræner Nikolaj Jacobsen har mandag morgen gjort brug af sin første udskiftning ved EM i herrehåndbold 2020.

- Morten Olsen bliver ny mand i truppen, mens Jacob Holm skiftes ud, skriver DHF.

Danmark kan dermed gøre brug af Morten Olsen i mandagens gruppekamp mod Ungarn.

Fløjene Lasse Svan Hansen og Magnus Landin er fortsat ude med skader og sidder over for anden kamp i træk.

I den første gruppekamp mod Island tabte Danmark med et enkelt mål.

Med Morten Olsen i truppen råder Danmark over en kreativ spiller mere i bagkæden.

Morten Olsen blev for nylig kåret til årets spiller for 2019 i Bundesligaen og har været en stor profil for Hannover og en af hovedårsagerne til, at holdet i øjeblikket ligger på andenpladsen i den tyske håndboldliga.

Nikolaj Jacobsen havde varslet, at Morten Olsen kunne komme i spil i mandagens kamp mod Ungarn, så udskiftningen er ikke en stor overraskelse.

Landstræneren må i alt foretage to udskiftninger i det indledende gruppespil, to udskiftninger i mellemrunden og to udskiftninger i finaleweekenden, hvis Danmark skulle gå videre.

Danmarks kamp mod Ungarn fløjtes i gang mandag klokken 20.30 i Malmø.

Det var ikke en tilfreds landstræner, da Danmark tabte til Island. Foto: LISELOTTE SABROE/Ritzau Scanpix

