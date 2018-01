Knust makedoner: Svært at motivere sig mod Danmark

Danmark kommer til at stå over for et træt og sønderknust makedonsk hold i den sidste mellemrundekamp ved EM.

Det forudser den makedonske målmand Borko Ristovski, efter at makedonerne mistede muligheden for videre avancement i turneringen på dramatisk facon tirsdag aften.

Makedonien var længe komfortabelt foran mod Tjekkiet, men endte med at tabe 24-25 og kunne derefter se frem til blot 20 timers hvil før kampen mod danskerne.

- Det er den hårdeste del af det, når man taber. Hvis vi havde vundet, ville vi have kæmpet for semifinalen, men nu bliver bliver det meget svært at hive sig selv op.

- Det bliver virkelig svært at motivere sig. Vi gav alt mod Tjekkiet, men små fejl blev afgørende, siger Borko Ristovski.

Makedonien havde chancen for at sikre sig et enkelt point, der ville holde liv i en spinkel mulighed for en semifinalebillet.

Men Dejan Manaskov brændte et straffekast, da tiden var udløbet.

- Vi havde mange chancer for at vinde den kamp, som vi styrede i 40 minutter. Vi har ikke så meget erfaring i den slags situationer, og måske var det årsagen til, at vi tabte, siger Borko Ristovski.

Den 35-årige keeper spillede en enkelt sæson med Nikolaj Jacobsen som træner i Rhein-Neckar Löwen, men selv ikke udsigten til et gensyn med den danske landstræner er til megen opmuntring.

- Det er meget svært at tænke på den kamp efter sådan en skuffelse, siger Ristovski.