Kong Hans sendte Tyskland i knæ

VARAZDIN (Ekstra Bladet): Ubehageligt. Spændende – men på den grumme måde.

EM’s formentlig bedste forsvar mod et af turneringens stærkeste offensive mandskaber. Tyskland mod Danmark. Europamestrene mod de olympiske triumfatorer.

Det blev de olympiske mestre, der rendte med sejren. 26-25 efter 8-9 ved pausen over Tyskland, og Nikolaj Jacobsen og hans gaster har sat kursen direkte mod EM’s semifinaler og en forlænget weekend i Zagreb.

Hurra for det. Og tak til en ’ny’ skarpretter fra højre fløj. Hans Lindberg. Klasse og rutine fornægter sig ikke, og selv om den aldrende wing havde et par afbrændere i første halvleg, var det ham, der blev udvalgt af Mikkel Hansen med afgørende afleveringer til at levere to helt afgørende træffere til sidst – og ni i alt i kampen.

Og Kong Hans satte dem ind med usvigelig sikkerhed. Mål nummer 25 og 26 rakte lige akkurat til en etmålssejr i en dramatisk, tæt og spændende kamp, hvor Hans Lindberg og Mikkel Hansen faktisk var ved at sejle det hele i sænk i de døende sekunder, da tyskerne pressede overalt, og de to rutinerede herrer løb bolden baglæns og holdet direkte ind i en nølkendelse.

Den fik heldigvis ingen betydning. Uret var løbet tør for sekunder. Puha!

Danmark demonterede over nervepirrende lang tid tyskerne, der pelsede os for to år siden i Polen og ’stjal’ pladsen i semifinalen ved den lejlighed.

Alle efterlyste en brandkamp af Niklas Landin. De fik en halv…

Kaptajnen startede med at plukke et straffe fra sin gamle klubkammerat Uwe Gensheimer, og så var vi ligesom i gang. Det var sateme også nødvendigt! Det var lige før, man skulle til at genoplive den gamle fodbold-sandhed om, at 2-0 er den farligste føring…

Tyskerne med de notoriske EM-problemer i offensiven – trods præcisionsskytter af rang – skulle bruge ni minutter og fire sekunder på at passe Niklas Landin første gang. Så gik det til gengæld stærkt: 2-2 15 sekunder senere.

Det hører dog immervæk til sjældenheder, at ingen af holdene når et tocifret antal mål på de første 30 minutter. Danmark var simpelt hen bagud 8-9 ved pausen efter en halvleg, hvor de rød-hvide havde ti afbrændere og enorme problemer med at slide sig forbi kæmperne på det germanske fort.

Nu hjalp det så heller ikke synderligt, at såvel Rasmus Lauge som Niklas Landin præsterede at skyde forbi et tomt tysk bur inden for kort tid.

Niklas Landin drønede også ved en enkelt lejlighed ud som sweeper og stjal kuglen i en tysk kontra – til gengæld trækker det fra, at han efter en stor redning sendte bolden en meter over Henrik Toft kort før pausen. Da kunne Danmark have udlignet til de sjældne pause-cifre 9-9…

Danmark spillede i de første 30 minutter alt for langsomt og Rasmus Lauge og Co. blev konstant fanget i store, muskuløse tyske overarme, så offensiven aldrig fik flow, tyskerne kom aldrig ud at sejle for alvor i forsvaret – og målene udeblev.

Det gjorde de så sandelig også i den anden ende. I anden halvleg havde tyskerne længe teten og førte med to ved 13-15, men så fik det gamle makkerskab mellem Mikkel Hansen og Morten Olsen fra de glade Rio-dage nyt liv, og Olsen plaffede et par fornuftige bolde i boksen efter to afbrændere, og Danmark var fra 18-18 aldrig bagud.

Til gengæld var holdet heller ikke så afgørende foran, at man på noget tidspunkt sad med ro i sjælen og bare nød kampen. Det var simpelt hen spændende til sidste sekund, og sådan plejer det jo ofte at være, når Danmark når langt i en turnering.

Med sejr på onsdag over Makedonien, der med garanti er slidt efter tre kampe på fire dage, er målet nået. Men det er en hård og nådesløs rute, holdet er inde på, og ingen skal undre sig over, at spillerne dårligt havde kræfter til at juble til sidst.

