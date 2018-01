Kyniske Frankrig ydmyger Serbien i målorgie

Frankrig fortsætter med at rydde al modstand til side ved EM i håndbold.

Mandag aften sejrede Nikola Karabatic og co. for femte kamp af fem mulige, da det efter en målfest blev til en sikker sejr på 39-30 over Serbien i Zagreb.

Dermed har Frankrig otte point i gruppe 1 i mellemrunden og ligger solidt i forhold til at sikre en plads i semifinalerne.

Verdensmestrene har to point mere end Sverige og Kroatien. Svenskerne vandt 29-20 over Hviderusland i mandagens sene kamp.

Norge har fire point og kan med en sejr over Sverige i den sidste kamp onsdag komme i spil til gruppens andenplads, der også giver adgang til semifinalen.

Det kræver samtidig, at Kroatien samme dag ikke får point i holdets afsluttende kamp mod Frankrig.

Kampen mellem Frankrig og Serbien blev ledet af de danske dommere Martin Gjeding og Mads Hansen.

Serberne lagde lovende ud, og med fire mål på stribe kom de foran 6-4.

Fra stillingen 7-7 var det imidlertid småt med spændingen, og Frankrig gik til pause foran 19-12.

Klasseforskellen fortsatte i anden halvleg, og franskmændene kørte den sikre sejr hjem.

Luka Karabatic og Raphaël Caucheteux scorede begge syv mål for Frankrig, mens Nemanja Zelenovic lavede det samme antal mål for serberne, der er sidst i gruppen uden point.

Trods den store sejr var der dog også franske mislyde. Målmand Vincent Gérard måtte udgå med en skade, hvis omfang endnu ikke er kendt.

