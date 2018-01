Nikolaj J.: Min første og sidste slutrunde hvis det fortsætter sådan her

VARAZDIN (Ekstra Bladet): Det er altid sjovest at vinde! Smilet på Nikolaj Jacobsens læber understregede da også med al tydelighed, at det er ikke så skidt at være dansk landstræner lige nu. Tre tætte sejre i træk er Danmark oppe på, og det begynder at ligne en EM-semifinale.

- Som jeg sagde til spillerne bagefter: Hvis det fortsætter sådan her, at det skal være så tæt, så bliver det min første og sidste slutrunde, lød det fra landstræneren med et stort smil på læben.

Lauge bliver stoppet i den her situation, men det danske EM-tog buldrer videre. Foto: Lars Poulsen

- Jeg synes, at vi viser en helt vild god moral, også da vi er bagud 15-13 i starten af anden halvleg. Vi snakket en del om, at når vi får de perioder, så skal vi være stærkere som hold og stå sammen i den modgang, det er måske i virkeligheden det vigtigste vi har lært fra Tjekkiet-kampen, og det synes jeg, vi har klaret godt i de sidste par kampe her.

Overtroen trumfer pressen

Både Danmark og Tyskland praktiserede i stor stil syv mod seks spillet, og landstræneren pegede da også på dette som en af de afgørende faktorer for kampens udfald.

Holdet har haft lukket træningen for pressen de seneste gange, og det var derfor nærliggende at tro, at netop disse stunder var blevet brugt til at træne overtalsspillet. Igen valgte landstræneren et svar i det lune leje.

- Der er nogle gange, hvor der er mere pres end andre, nu kan jeg bare sige, at jeg er så tilpas overtroisk, at så længe vi vinder, så får I ikke lov til at komme ind, svarede han med et grin.

