Nu er der godt nyt om ballen der driller

MURSKO SCREDISCE (Ekstra Bladet): De får ikke meget søvn i Slovenien i disse dage, for når det endelig lykkedes at falde til ro, får de med det samme mareridt – og det handler altid om det samme: Lasse Svan.

11 mål scorede han mod Slovenien, men mod Tyskland var han fraværende, da en skade i ballen drillede ham. Heldigvis var Hans Lindberg klar til at fortsætte, hvor kollegaen slap …

Nu er Lasse Svan dog meldt klar igen, så makedonerne kan godt begynde at få dobbelt hovedpine over, hvordan de skal styre de danske højrefløje, når de to hold mødes onsdag aften. Som en af journalisterne til holdets træning lidt kækt bemærkede, så har vi to så gode højrefløje, at det næsten er et problem.

- Det synes jeg da ikke er et problem, det synes jeg bare er en dejlig ting. Bare den af os, der spiller scorer på sine chancer og spiller godt, så er jeg sgu ligeglad med hvem af os, der spiller, siger Lasse Svan, der altså er blevet sin skade kvit. Dog først efter en hårdhændet behandling af landsholdets to fysioterapeuter – med mandens egne ord: Det gjorde pisseondt!

Det er blandt andet fysioterapeut Anja Greve, der har været med til at få Lasse Svan klar til kampen mod Makedonien. Foto: Lars Poulsen

- Jeg er øm efter al den behandling, men det går godt, og nu må vi se efter træningen i dag (tirsdag, red.), hvordan den har det.

Outstanding Lindberg

Dermed har landstræner Nikolaj Jacobsen blot endnu flere muligheder i en forvejen sprudlende offensiv. Der er dog ingen, der skal frygte, at der lige pludselig udbryder fløjkrig i den danske lejr, nu hvor både Svan og Lindberg har vist forrygende takter. Førstnævnte var bare tilfreds med at se, hvordan sidstnævnte dominerede højrefløjen i kampen mod Tyskland.

- Jeg blev rigtig glad. Det var simpelthen så dejligt. Især når jeg ikke selv følte, at jeg var på 100 procent, så er det jo fantastisk, at ham man sætter ind i stedet for, han bare spiller helt outstanding, siger Lasse Svan.

