Nu kører EM-toget! Sådan kommer Danmark i semifinalen

Opskriften er klar: Vinder Danmark over Tyskland og Makedonien, er man sikker på at nå semifinalen

VARAZDIN (Ekstra Bladet): 'Jeg har ikke sovet i et år,' lød det engang fra rapperen Kesi, og det er lidt den samme fornemmelse, man kan sidde med efter Danmarks sejr over Slovenien i den første mellemrunde-kamp.

Du er godt baldret og udmattet, men med et smil på læben, for for pokker da, hvor var det en håndboldfest, der fik en lykkelig, dansk afslutning. 31-28 vandt Danmark i en kamp, hvor Lasse Svan med 11 mål viste klassen og dæmpede de håndboldgale, slovenske fans.

Nu har Danmark EM-skæbnen i egne hænder. Vinder vi over Tyskland og Makedonien, så skal vi til Zagreb og spille semifinale.

Den nuværende stilling i gruppen ser sådan her ud med målscoren i parentes - Spanien og Makedonien har spillet en kamp færre.

1. Danmark: 4 point (83-78)

2. Tyskland: 4 point (72-69)

3. Makedonien: 3 point (50-49)

4. Spanien: 2 point (54-40)

5. Tjekkiet: 2 point (62-81)

6. Slovenien: 1 point (77-81)

Farvel til Slovenien

Det betyder, at hvis Danmark slår Tyskland og Makedonien, så ender vi på otte point, mens Makedonien højst kan nå syv og tyskerne seks.

Vi er dog en del klogere i morgen, når Spanien og Makedonien har været i kamp. Vinder sidstnævnte, må vi siges at være i en situation, hvor tre lande er gået i udbrud.

Står vi efter mellemrundens afslutning i en situation, hvor der pointlighed mellem landene, så bliver det afgjort ud fra følgende kriterier - i prioritet rækkefølge: indbyrdes opgør, indbyrdes målforskel, indbyrdes mål og i yderste tilfælde, målforskel.

Dermed er alt stadig i spil - undtagen for Slovenien, der med aftenens resultat kun kan nå fem point i gruppen.

Danmark spiller mod Tyskland søndag 21. januar og Makedonien 24. januar. Begge kampe starter klokken 18.15.

Semifinalen spilles i Zagreb 26. januar.

