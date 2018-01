På den grønne Green: Rart ikke at blive bombet i hovedet

VARAZDIN (Ekstra Bladet): Det endte sådan set med en ganske komfortabel dansk sejr på 32-25, da Danmark lørdag aften åbnede EM mod Ungarn, men i første halvleg var det helt tæt mellem de to. Efter godt og vel 20 minutters spil blev Jannick Green sendt i aktion, da den normale førsteskanse, Niklas Landin, ikke havde haft meget held med at kontrollere de ungarnske skytter.

- Jeg får de første par stykker, der ligger en rigtig god parade, og det hjælper sgu tit lidt, at man bliver ramt lidt og får en føling med kampen. Det er virkelig en rar følelse, når man kommer ind og ikke bare starter med at blive bombet med kontraer i hovedet, så det hjalp mig utroligt meget, siger Jannick Green.

Der er ingen tvivl om, at det var en rigtig god start for Danmark, og målmanden mener da også kun, at det er nogle små skønhedsfejl, der kan sættes på sejren.

- Det er lidt ærgerligt til sidst, hvor vi fører med ti, men kun ender med at vinde med syv, det er lidt ærgerligt, men sådan er det nogle gange, siger Jannick Green, der nu godt kunne leve med, at sejren blev det mindre.

Jokerrollen

Det var ikke kun inde i målet, der blev leveret en god præstation. Michael Damgaard trådte virkelig i karakter, da Mikkel Hansen fik rødt kort. 'Skyd, skyd, skyd' må Nikolaj Jacobsen næsten have sagt til Damgaard, for det var i hvert fald, hvad han gjorde. Heldigvis for Danmark var der også mål, mål, mål.

- Det er lidt knald eller fald nogle gange. Jeg skal gå mod mål, og så er det enten succes eller fiasko, men jeg er klar til det igen næste gang. Det var jo en dejlig fornemmelse - nogle gange bliver banen bare lidt større, modstanderen lidt mindre, og man kan hoppe lidt højere, siger Michael Damgaard, der også var glad for, at det blev til en revanche for det nederlag, Danmark fik mod Ungarn til sidste års VM.

Foto: Lars Poulsen

Når presset er allerstørst, og der virkelig mangler et mål, har det i mange år været Mikkel Hansen, det danske landshold har kigget imod. Det kan det sådan set stadig være, men Michael Damgaard er bestemt ikke bange for, at det kan være ham, der står med ansvaret, når tiden på hal-uret er ved at rinde ud.

- Jeg nyder de der sidste par sekunder. Det er nogle sjove afgørelser, der kan komme, og jeg vil gerne tage det ansvar, men så er det jo, om der er mål eller ikke mål. Jeg har da også nogle gange, hvor jeg kan huske, at den ikke er gået ind, hvor jeg har været nede nogle dage, men lige nu synes jeg da, at majoriteten af de beslutninger, jeg skal tage i de sidste minutter, har været rigtig god det sidste års tid eller to.

Danmark spiller deres næste kamp på mandag, hvor det er Tjekkiet, der venter.

