Slovenien hjælper Danmark snublende tæt på semifinale

VARAZDIN (Ekstra Bladet): Med en overraskende, men fortjent sejr på 31-26 over Spanien hjalp Slovenien det danske landshold et stort skridt nærmere en semifinale på fredag i Zagreb. Spanien kunne med en sejr være nået op på samme pointtal som Danmark.

Nu skal Danmark tabe sin sidste kamp til Makedonien, og Spanien skal slå Tyskland for at nå samme pointtal som os. Hvis Danmark og Spanien som de eneste hold i gruppen ender på seks point, går Danmark videre, fordi vi slog Spanien i vores indbyrdes opgør.

Vi bliver klogere på stillingen i gruppen senere i aften, når Tjekkiet møder Makedonien. Danmark fører i øjeblikket gruppen med seks point og har en kamp tilbage. Makedonien og Tjekkiet mangler to kampe. Makedonien kan nå syv point. Tjekkiet kan nå seks point. Hvis Makedonien vinder over Tjekkiet, er Danmark videre til semifinalen, og så bliver kampen mod Makedonien en kamp om førstepladsen i gruppen.

Selv om Slovenien ikke havde andet end æren at spille for, leverede de alligevel en indsats mod Spanien, som var det en om kamp om guldet. Og det slovenske publikum, som fyldte hallen i Varazdin, var i den grad med på legen. De piskede deres hold frem og lagde samtidigt et voldsomt tryk på Spanien og de to rumænske dommere.

Spanien virkede ellers til at have kontrol over tingene, da de midtvejs i første halvleg bragte sig foran 8-6. Men det hårdtspillende slovenske hold blev ved med at mase på og fik hentet spanierne inden pausen. Den slovenske træner Veselin Vujovic forlangte alt af sit hold og taget på hallen var ved at løfte sig, da slovenerne bragte sig foran 13-12 lige før pausefløjtet.

Og i anden halvleg tog fanden for alvor ved Slovenien. Det er et hold, der slås for nationen. Ære og stolthed ud over alle grænser og med et fantastisk publikum, som vil klæde enhver håndboldhal verden over.

Spanien blev efterhånden spillet ud af hallen og helt ud i floden Drava, som løber langs arenaen i Varazdin. 24-18 hed den et lille kvarter inde i anden halvleg, og Spanien lykkedes med absolut ingenting.

Og man ved, den er gal med den spanske moral, når Slovenien i et kontraangreb havde hele tre mand med fremme ved buen, uden at der var en spanier i nærheden. Spanien som ellers har et eksemplarisk tilbageløb.

