Spansk general stor-roser dansk bomber: Han overraskede os

Viran Morros imponeret af Peter Balling og indrømmer, at danskeren nok overraskede spanierne en sjat – selv om de udmærket kendte ham

VARAZDIN (Ekstra Bladet): Viran Morros slider hårdt for føden, og i store dele af kampen uden sin faster makker og ’tvilling’ Gedeon Guardiola i forsvaret. Manden med de store hænder ærgrer sig naturligvis, men er også imponeret af Peter Balling.

- Havde du hørt om Peter Balling før kampen?

- Vi har set ham, og han spillede en virkeligt stor kamp, men jeg vil ikke sige så meget om ham andet, end at vi udmærket kendte ham på forhånd. Vi vidste, han blev skrevet ind på holdet, og jo… Han overraskede os faktisk, men han ER en god spiller, og det vidste vi før kampen. Så det er ikke sådan, at han kom som et chok, siger Viran Morros.

Trods nederlaget er vejen også åben for Spanien – som for Danmark:

- Vi er stadig i live, vi går stadig efter at komme i semifinalerne. Gruppen er meget åben med fire hold, der alle kan nå blandt de fire sidste. Vi har to point ligesom Danmark, Makedonien tre og Tyskland et. Det er fuldstændig åbent, så der er ikke noget drama i det.

- Jeg håber bare, at vi kommer i semifinalen. Hvis Danmark bliver det andet hold, så er det fint med mig, siger han og smiler.

- Hvad afgjorde kampen i dag?

- Jeg synes, Danmark spillede en stor kamp. Godt forsvar, målmanden var stærk, de spillede godt angreb, og vi var ikke så gode, som vi burde være i vores forsvar. Det er meget vigtigt for os. Vi kunne ikke komme til at løbe kontra, det var helt indlysende et af vores problemer i denne kamp.

- Men I lukker ’kun’ 25 ind. Så kan man faktisk godt vinde!

- Jo, men det var en kamp med langsomt spil, og det holder scoren nede.

- Hvordan har du det med kamprækkefølgen i mellemrunden?

- Jeg bryder mig ikke om, at vi skal vente tre dage på at spille den næste kamp, når vi nu lige har tabt denne. Men sådan er turneringen, så det har vi ikke noget problem med.

Se også: Kæmpe forløsning: Ny dansker blev den store helt

Se også: Nikolajs genistreg - nu kan vi mule resten!

Se også: Nu drømmer vi om guld: To danskere var geniale