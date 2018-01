Streg-debutanten: Vi kan stadig skuffe - og det skal vi ikke!

ZAGREB (Ekstra Bladet): Anders Zachariassen har indtil videre haft en god slutrunde-debut. 12 mål på 13 afslutninger kan stregen fra Flensburg-Handewitt vise frem før Danmarks semifinale fredag aften mod Sverige.

Målsætningen for slutrunden er nået: Den hed en plads i semifinalen for Nikolaj Jacobsens tropper. Nu er det for alvor de sjove kampe, der venter.

- Man kommer vel ikke til en semifinale og siger, det var det, jeg går ud fra, at vi alle gerne vil kæmpe for mere og står i den finale på søndag, og så må vi se, hvordan det går, siger Anders Zachariassen til Ekstra Bladet.

Kan stadig skuffe

At målsætningen er nået betyder heller ikke, at Danmark ikke længere kan skuffe i turneringen, mener stregspilleren.

- Vi kan vel stadigvæk godt skuffe, hvis vi ikke spiller ordentligt. Vi kan ikke bare sige, at vi er kommet til semifinalen, og så er det det. Vi skal give den 100 procent og komme til den finale, og så må vi tage den derfra. Vi kan sagtens skuffe endnu, og det skal vi ikke. Vi skal ind at gøre et godt arbejde mod svenskerne og komme i finalen på søndag.

Stregspilleren kalder det 'lidt bedre', at det er Sverige og ikke Kroatien, der står som modstander i semifinalen, da sidstnævnte ville have haft 15.000 i ryggen i Arena Zagreb.

Omvendt er Sverige også med i den pulje over lande som en dansk landsholdsspiller for alt i verden vil undgå at tabe til.

- Det er generelt med Sverige, Norge og Tyskland, at det trods alt er lidt hårdere at tabe til dem, men lad os nu få en god håndboldkamp i morgen aften (i aften, red.), og så se, hvad den bringer.

