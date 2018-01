Surt show: Danmark tabte bronzen

ZAGREB (Ekstra Bladet): Den gik ikke. Danmark fik heller ikke bronzen med hjem fra Kroatien efter et nederlag til Frankrig på 29-32 efter 14-17 ved pausen.

Dermed slutter EM lidt i en kedelig bøvs med grum eftersmag, selv om holdets målsætning på forhånd var at ende blandt de fire sidste den afgørende weekend i den kroatiske hovedstad.

Der er bare fanden til forskel på at rejse hjem med lidt i håndbagagen oven på en sejr frem for at checke ind på flyvejernet med to tabte kampe i ram og tre i alt af de otte, Danmark spillede.

Skuffelsen havde muligvis ikke helt lagt sig efter nederlaget til svenskerne på en fredag, hvor det jo lignede en motorvej mod ædlere metal. Først et smut over Sverige og så en tur til Spanien på vejen mod det guld, vi så må vente med at gå efter om et år på hjemmebane i Herning.

Det var da helt utroligt! Man skulle jo næsten tro, Rasmus Lauge personligt havde fornærmet de to rumænske dommere natten op til kampen eller var taget på fersk gerning i at stjæle benzin fra deres bil.

I hvert fald fik den danske bagspiller to plus to minutter for en hård tackling og det, rumænerne opfattede som brok, og der var andre løjerlige og diskutable kendelser specielt i første halvleg – og i en afgørende situation i anden, da rumænere fløjtede bolden ud af næverne på Lauge for ’ført bold’.

Måske var de fornærmede over Caroline Wozniackis sejr i Melbourne over Simona Halep…

Da kunne Danmark være kommet på minus en, og selv om afstanden til franskmændene senere blev reduceret til minus to, hang Danmark konstant efter fra 10-10 – da Lauge blev sendt udendørs i fire minutter.

Frankrig førte konstant med tre-fire stykker kampen ud og lignede et hold i fuld kontrol. Som Gudmundur Gudmundsson sagde efter OL-finalen, så taber man som regel til Frankrig, hvis Les Bleus fører ved pausen.

Det gjorde de så også i Zagreb.

Hvis man skulle have lyst til at vide, hvordan dedikation ser ud skåret i blod, bøffer og beslutsomhed, så er et nærstudie af en sveddryppende og evigt kæmpende Nikola Karabatic altid et godt bud.

Legenden spillede sin EM-kamp nummer 60 (!) mod Danmark, og for en mand, der har vundet alt, kunne kampen om en tredjeplads jo ligne en ligegyldig slentretur i et kedeligt parisisk arrondissement.

Men sådan er det bare ikke med den determinerede kæmpe, der gav alt, han overhovedet orkede. Det gjorde de danske spillere såmænd også – det var bare ikke nok. Til gengæld kom Karabatic ikke på EM’s all star team – det gjorde Mikkel Hansen.

Og Alex Dushebajev fra Spanien…

Danmark må tilbage på værkstedet sammen med værkfører Jacobsen og tune teamet frem mod VM på hjemmebane næste år.

