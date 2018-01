Svenskerne bøjer sig: Danmark er storfavoritter

Et flyvende dansk mandskab kombineret med to alvorlige svækkelser af det svenske hold giver Nikolaj Jacobsens tropper en soleklar fordel fredag aften

Der var engang hvor Sverige brugte Danmark som noget, man tørrede skoene af med, inden man gik ind i håndbold-hallen og vandt de store kampe.

Dengang hvor Staffan Olsson, Magnus Wislander, Stefan Lövgren og alle de andre verdensstjerner vandt to VM-guldmedaljer, nåede tre OL-finaler i træk og vandt fire EM-guldmedaljer.

Men Bengan Boys er fortid. Nogenlunde samtidig med Danmarks internationale comeback i netop 2002 hinsidan Øresund, begyndte de svenske stjerner at falme.

Og hvis man ser bort fra et par enkelte udfald, host OL-kvartfinalen i 2012 host, så har Danmark igen og igen vist sig som et klart bedre mandskab end svenskerne. Og legene i London er i øvrigt eneste turnering, Sverige har hentet en medalje, siden EM-guldet på hjemmebane i 2002.

EM-slutrunden i Kroatien er som sådan ingen undtagelse.

Svenskerne leverede i den grad varen mod de kroatiske værter og vandt foran 12.000 tilskuere i Split. Dagen før havde Danmark leveret et spille- og resultatmæssigt lavpunkt i nederlaget til Tjekkiet.

'Danmark har spillet bedst'

Men ellers har Danmark strålet med sejr efter sejr - mest iøjnefaldende med triumfer mod både Spanien og Tyskland. Og det endda uden at Niklas Landin stik mod forventning og tradition har spillet nogen særligt god slutrunde. Samtidig har Sverige tabt til Island (i åbningskampen) samt de to finalister fra seneste VM, Frankrig og Norge.

Niklas Landin har ikke nået tidligere slutrunders storhed. Endnu. Foto: Lars Poulsen/Ritzau Scanpix

Derfor må Danmark også bare tage favoritværdigheden på sig i semifinalen fredag aften. Det kan bare ikke være anderledes, siger to svenske håndbold-journalister i Zagreb, som Ekstra Bladet har været i kontakt med.

- Danmark er klar favorit. De har spillet bedst ved EM, har verdensstjerner i truppen og en håndfuld spillere, der kan afgøre kampene, siger Expressens udsendte journalist, Nicolinn Nilsson.

Håndboldjournalist Ola Brändholm fra tv-kanalen SVT er meget på linje – men med klar henvisning til det handicap, svenskerne pludselig er rendt ind i.

- Jeg ser Danmark som klare favoritter. Ekstra meget nu hvor både Albin Lagergren og Johan Jakobsson savnes, skaden til Lagergren var nok noget af det værste, der kunne overgå Sverige, siger Brändholm og peger på, at det bliver en tempofyldt affære, ’som Danmarks større stjerner og bredere trup bør afgøre’.

Målmændene er nøglen

En af de væsentligste årsager til den foreløbige svenske succes skal findes i målet, hvor både Mikael Appelgren og Andreas Palicka har leveret fornemme præstationer og hører til blandt slutrundens bedste.

Mikael Appelgren i aktion for svenskerne. Foto: Lars Poulsen/Ritzau Scanpix

Og det er da også her succesen mod Danmark skal finde sin grobund, mener Nicolinn Nilsson.

- De svenske målvogtere – i særdeleshed Mikael Appelgren skal fortsætte storspillet. Samtidig skal såvel bagspillerne som fløjene spille betydeligt bedre end foreløbig i turneringen, kommer det.

Hun lægger ikke skjul på sin respekt for Danmark – men minder om en ikke ubetydelig detalje.

- Kampe mellem Sverige og Danmark har det med at leve deres eget liv. Derfor har Sverige en chance for at ryste Danmark og byde på en ny overraskelse som ved OL i 2012, da Sverige slog Danmark i kvartfinalen, siger hun.

Generelt går svenskerne mindre op i håndbold end danskerne. Men dem der gør har enorm respekt for Danmark. Jeg vil gætte på, at de fleste rangerer Danmark som verdens næstbedste efter Frankrig set over de seneste ti år, siger Ola Brändholm.

