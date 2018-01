Trist EM-exit - vi tager revanche på hjemmebane

Nederlaget til Frankrig på 32-29 er en ærgerlig afslutning på et EM, der ellers har budt på glimrende dansk håndbold - og nu venter VM i Danmark om et år

DET VAR IKKE fordi det danske landshold ikke forsøgte at vinde kampen mod Frankrig, men alt for mange udvisninger gjorde det svært, og så havde Danmark ikke dommertække i et par afgørende situationer.

NU SLUTTER Danmark EM med to nederlag, og det er en ærgerlig måde at forlade turneringen på, for undervejs har holdet virkelig spillet flot håndbold, ikke mindst i kampene mod de forsvarende Europamestre fra Tyskland og Spanien som nåede frem til finalen her i Kroatien. Der er dog meget godt at tage med fra Nikolaj Jacobsens første slutrunde som landstræner.

RASMUS LAUGE har gennem hele EM-turneringen spillet sig ind i verdenstoppen. Han har fået en enorm betydning for det danske landshold, og da Nikolaj Jacobsen valgte at spare Mikkel Hansen i store del af kampen mod Frankrig, var det Rasmus Lauge der svingende taktstokken.

OG HVOR stor betydning han har, fik vi et synligt bevis, da han godt midtvejs i første halvleg fik to gange to minutters udvisning. Den periode benyttede Frankrig til at trække fra, og så halsede vi efter resten af kampen. I det hele taget var Rasmus Lauge ikke gode venner med de rumænske dommere, der ærlig talt var besynderlige.

EN ANDEN med stor indflydelse på det danske spil er forsvarskæmpen Rene Toft. På grund af en mindre skade var han ikke med i bronze-opgøret, og det kunne ses. Frankrig kom til mange lette mål midt for, hvor bolden blev puttet ind til stregen, Cedric Sorhaindo. Desuden fik det danske forsvar aldrig styr på Nikola Karabatic, der tog sagen i egen hånd, hver gang Danmark var ved at komme tæt på.

SELV HAVDE vi i kampens indledning let ved at komme til scoringer. Der var fine kontraløb og scoringer fra anden bølge, og bagkæden med Mads Mensah, Rasmus Lauge og Niclas Kirkeløkke havde fin rytme i spillet. Den fik franskmændene ødelagt, da de skiftede til et 5:1-forsvar. Det havde især Kirkeløkke svært ved at magte, og det kostede flere tekniske fejl og upræcise afslutninger.

EFTER PAUSEN forsøgte Nikolaj Jacobsen at løse det franske forsvar ved at spille syv mod seks. Det lykkedes fint i starten, men vi fik aldrig igen angrebsspillet til at fungere som i kampens indledning. Og fordi vi hele tiden var bagefter blev spillet forceret.

MEN NU er det tid til at gøre status.

ENHVER har kunnet se at målmændene ikke har levet op til deres normale niveau. I sær har Niklas Landin, holdets anfører, været en stor skuffelse. Havde vi fået det normale antal redninger fra ham, havde vi været i finalen.

MEN DER har også i flere tilfælde været noget galt med den mentale indstilling hos hele holdet. Det er et område, som landstræneren selv har berørt flere gange, og på det afsluttende pressemøde lørdag i Arena Zagreb forsøgte han sig med forklaring.

HOLDET STIVNER eller spillerne bliver nervøse, når de af presse og eksperter bliver udråbt til favoritter. De bliver bange for at skuffe. Det så vi mod Tjekkiet i det indledende gruppespil, og det gik igen i kampen mod et afbudsramt svensk landshold. Omvendt, når holdet har ryggen mod muren, som i opgørene mod Spanien og Tyskland, bliver der præsteret stort over hele linjen.

HER HAR landstræneren en udfordring, men det er ikke den eneste. Frem mod VM skal han have spillet Niclas Kirkeløkke fra GOG ind på holdet som højre back. Vi har brug for en mand på den plads, der kan fyre af langt udefra. Det vil give det danske angreb langt større bredde.

I FORSVARET er der flere udfordringer. Konstellationen i venstre side med Mikkel Hansen som back og Casper U. Mortensen som wing er åbenlyst ikke stærk nok. Mikkel Hansen har ikke dækket særligt godt op ved EM, og Casper U. har ikke modet til at gå ind og lukke af på ydersiden af Hansen. Det er et område, som Nikolaj Jacobsen har fokus på. På samme måde er han nødt til at opfinde en afløser eller substitut for Rene Toft, der ikke holder i hundrede år i midterforsvaret.

