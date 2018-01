Veteranerne klaskede Slovenien

VARAZDIN (Ekstra Bladet): Tak Lasse Svan! EM har hidtil været en lettere blandet affære for manden, der var tvivlsom til det sidste – men da det virkelig gjaldt, slog manden fra Stevns til. Som han i øvrigt også gjorde det engang for ikke så længe siden ved et mindre stævne i Rio de Janeiro…

Danmark vandt 31-28 (16-14) over Slovenien i det, man vist i gamle dage kaldte en nervebetændt affære. I hvert fald for tilskuerne…

Lasse Svan var som oftest kold som den berømte brøndgravers røv og hamrede i kontra og fra fløjen en bagatel af 11 balloner ind bag de to slovenske sprællemænd i målet. Rent Svan-vid!

Men han var naturligvis ikke den eneste i et brag af en håndboldkamp. Hold da helt kæft! Hvirvelvindshåndbold af højeste klasse, fart og tempo, flotte scoringer og to mandskaber, der testede hinanden til det yderste – både på og fra bænken.

Den karismatiske og mildest talt koleriske Veselin Vujovic gik på med krum hals fra start og spillede det første kvarter konsekvent syv mod seks med blotte mål og slap afsted med det.

Til gengæld førte Mikkel Hansen og Co. klogt bolden frem ad banen i sylespidse kontraraids, hvor de slovenske forsvarsværker blev samlet på midten, så de fem-seks spillere – afhængigt af udvisninger – blev samlet i en klump, hvor de nærmest buldrede ind i hinanden som tiltende kegler.

Et af midlerne var at sende Michael Damgaard ind først i kontraerne og senere bringe Peter Balling, der så til gengæld ikke kunne dublere den flotte indsats fra i onsdags.

De danske kontraer lagde begge fløje øde som nærmest ubeboede ødemarker, og Lasse Svan boltrede sig som en laks på vej op ad en fos. Syv scoringer alene inden pausen – indenom, udenom, højt, lavt, hvad som helst. Skal man brokke sig, tjaeh… Så burde han faktisk have scoret ni!

Magnus Landin modsat ramte ydersiden af træværket to gange på sine forsøg, og så faldt hammeren prompte: Ud med lille-Landin og ind med Bundesligaens topscorer, Casper U. Mortensen, der såmænd nåede at løbe tre kontraer i boksen på sit kvarter og blot var et sekund fra at få godkendt en træffer, der ville have bragt Danmark på plus tre ved pausen.

Nu blev det ved to – 16-14 – og oplæg til 30 gyser-minutter i Varazdin, hvor der var hoppestemning og tinnitus-truende larm fra de mange slovenere, der krydsede grænsen opsatte på sjov og ballade.

Hvis man tror, ungarere kan larme i et gruppespil, så er det for intet at regne med stolte slovenere i en hovedrunde!

Kampen havde i dén grad nerve og levede, selv da Danmark i slutfasen endelig bragte sig i front med fire ved 30-26 fire minutter før tid. Puha, det var intenst, sveddryppende og også en hårdt spillet affære fuldstændig som spået.

Slovenerne går til stålet, og de samlede ganske rigtigt pænt med udvisninger. To mand ud på samme tid, da den ene først legede rambuk med Michael Damgaard og jernede ham ind i den næste i rækken, hvorefter en makker for ud og lavede en halv Nelson på Peter Balling…

Alligevel hang de på flot anført af den lille sputnik fra Kiel, playmakeren Miha Zarabec, som René Toft havde advaret imod forhånd – og i den grad med rette. Det blev dog alligevel danskerne, der trak det længste strå til sidst. Med en skamskudt Niklas Landin liggende lidende i målet.

Han rejste sig dog igen efter en voldsom omgang håndbold, hvor Mikkel Hansens knæ blev tilset undervejs, og stjernen fik lange pauser.

Men Danmark lever i den grad fortsat i EM før braget mod Tyskland på søndag. Ikke mindst takket være Herr Svan!

Se også: Forløsende sejr - en dansker var i særklasse!

Se også: Efter vanvittigt indgreb: Her er straffen til omstridt EM-træner