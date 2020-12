Danmark har EM’s bedste forsvar, eller det er i hvert fald det hold, der er scoret færrest mål imod. Og når man samtidig i Sandra Toft og Althea Reinhardt har slutrundens bedste målmandspar, målt på redningsprocenter, er det i høj grad defensiven, der har sikret de danske sejre.

Danmark har indkasseret 111 mål i sine første fem kampe ved EM - to færre end Frankrig, fire færre end Norge og 10 færre end Rusland, som er aftenens modstander.

De seneste år har assistenttræneren på landsholdet, forsvarseksperten Lars Jørgensen, arbejdet meget det defensive udtryk.

Men hvad er det, der gør det danske forsvar så stærkt lige nu. Vi har spurgt Kathrine Heindahl, som sammen med Line Haugsted og på skift med Rikke Iversen udgør midteraksen i defensiven.

- Vi stod også rigtig skarpt under det meste af VM i Japan sidste år. Vi har arbejdet videre med den base, som Lars har skabt over de sidste mange år. Det er blevet krydret med, at vores backer og fløje arbejder lidt anderledes og lidt hårdere.

- Det er faktisk dem, der skaber rigtig meget af fundamentet for os i midten. Vi skal ikke bevæge os over et ret stort område. Vi kan få lov til at stå og ikke bevæge os for meget til siderne, men i stedet bruge en hel masse fysik centralt.

Kathrine Heindahl har skyttten, hvor hun gerne vil have hende. Foto: Lars Poulsen.

- Fløjene dækker op, så spillet bliver presset ind mod os, og nogle gange dækker fløjene både modstanderens back og fløj. Det betyder, at vores backer kan stå smallere, og at det bliver sindssygt kompakt, så modstanderens bagspillere bliver sendt ind i hovedet på os store forsvarsspillere i fire-blokken. Det har fungeret virkelig godt.

- Vi har i mange kampe fået rigtig mange afslutninger præcis der, hvor vi gerne vil have dem, siger Kathrine Heindahl.

Det danske forsvarsspil er heller ikke gået upåagtet hen i det store udland.

Håndboldeksperten Stig Nygaard fra Norsk TV2 har således lavet en liste over verdens bedste kvindelige håndboldspillere. Som nummer 43 finder vi den danske venstrefløj, Lærke Nolsøe. Men ikke på grund af hendes angrebsspil. Vi citerer:

43. Lærke Nolsøe, Danmark (Ny)

’Ny spændende venstrekantspiller fra Danmark. Hun får ubegrænset tillid af landstræner Jesper Jensen ved EM, hvor hun er eneste venstrefløj i truppen.

Det ser ud til, at hun har studeret sin landsmand, Patrick Wiesmach, for hun har kopieret hans offensive forsvarsstil. Og det er først og fremmest på grund af forsvarsegenskaberne, hun er med her. Hendes fodarbejde og evnen til at låse to angrebsspillere gør, at danskerne kan flytte forsvaret mod højre og få overtal i midten.’

Og det er præcis, som Kathrine Heindahl også forklarer det.

De øvrige danskere på den norske eksperts liste er Mette Tranborg, 35, Anne Mette Hansen, 29, og Sandra Toft, 11, som samtidig er den højst placerede målmand på listen.

