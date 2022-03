- En af de største bedrifter nogensinde

Aalborg Håndbold spillede sig onsdag aften direkte i kvartfinalen i Champions League. Det skete efter en sejr på 33-31 ude over franske Montpellier.

Nordjyderne er dermed det første danske hold til at spille sig direkte til kvartfinalerne fra det indledende gruppespil.

- Det er en kæmpe præstation. Det er en af de største bedrifter, vi nogensinde har bedrevet, siger Aalborgs cheftræner, Stefan Madsen.

Og det store resultat kommer da heller ikke bag på den stolte cheftræner.

- Jeg er ikke overrasket over, at vi kan spille med i toppen. Vi har hele tiden haft en tro på, at vi gøre noget stort i Champions League, siger han.

Også Aalborg-profilen Henrik Møllgaard er stolt af sit hold.

- Alle har i år vidst, hvor dygtige vi var sidste år. Alligevel har vi fået flere point, end vi gjorde sidste år.

- Mange synes, at vi i sidste sæson spillede over evne og muligvis var en smule heldige. Vi var jo den helt store overraskelse i Champions League, siger Henrik Møllgaard.

Med sejren og de to point bringer Aalborg sig op på 20 point efter 13 kampe. Nordjyderne holder dermed fast i førstepladsen foran ungarske Pick Szeged og tyske THW Kiel.

- Det, synes jeg faktisk, er en større præstation, end hvad vi opnåede sidste år, siger Aalborg-spilleren.

Både han og Stefan Madsen ser gode chancer for Aalborgs videre færd i turneringen.

- Drømmen ligger måske knapt så langt ude, nu hvor vi har vist, at vi kunne sidste år og har været endnu mere overbevisende i år. Så er skinnerne lagt for, at vi kan gøre noget stort igen i år, siger Henrik Møllgaard.

Den direkte kvalifikation til kvartfinalerne betyder, at Aalborg sidder over i de kommende knockoutkampe. Den pause ser Stefan Madsen som en gave til spillerne.

De første kvartfinaler i Champions League spilles 11.-12. maj, mens returopgørene finder steder en uge senere.