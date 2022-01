En helt ny situation: Endelig er de her

Mathias Gidsel er i forrygende EM-form, og ved denne slutrunde får stjernens familie for første gang lov at følge hans optur fra tætteste hold

BUDAPEST (Ekstra Bladet): Hvem kan stoppe Mathias Gidsel ved dette EM? Holland gav i hvert fald ikke svaret.

Den danske topscorer fik gode betingelser i mandagens magtdemonstration, men han gjorde også arbejdet færdigt med bravur. Hollænderne halsede efter Gidsel, som spænede fra hele bundtet – direkte mod mål og direkte mod en semifinale.

- Første halvleg var vel nærmest mere intervalløb end håndbold. Og det passer mig jo meget godt med det hurtige spil. Det var igen en fornøjelse, siger landsholdsfænomenet.

Med ni mål og flere pragtfulde frispilninger fremstod han ikke synderlig tynget af slaget i maveregionen og den ’ribbenssandwich’, han pådrog sig imod Slovenien tidligere i turneringen.

- Jeg kan mærke, at de stadig er ømme. Især efter kampene. Men det går da meget godt, og jeg kan ikke sige, at de begrænser mig helt vildt inde på banen. Når adrenalinen først tager over, og man får lov at spille, er der ikke noget, som hedder ømhed i ribbenene, fortæller Gidsel.

Det hollandske forsvar forsøger at stoppe Mathias Gidsel. For det meste var det en forgæves mission. Foto: Jens Dresling

Han har gang på gang i interviews lagt markant vægt på sin glæde ved at spille på landsholdet. Og man skal ikke tage fejl af betydningen i, at Gidsel ser det som en ære ’at få lov’ og ikke en pligt at trække den røde trøje ned over hovedet.

- Jeg har før sagt det. Når jeg er glad, er det ikke nogen sag at spille håndbold. Lige nu synes jeg, at det er fantastisk. Det er det i øvrigt også at få lov at spille foran min familie for første gang med landsholdstrøjen. Det betyder også meget for mig. Det er trods alt første gang, at de er med ved en slutrunde og får lov til at følge mig lidt fra sidelinjen. Det er enormt stort at være her for mig.

Familien må kunne lide, hvad de ser. For Gidsel har brændt banen af i Budapest – og det selv om modstanderne med al sandsynlighed har GOG-knægten blandt de øverste punkter på taktikmøderne.

Respekten er skudt i vejret, og det samme er forventningerne. Den slags går hånd i hånd, og det ved hovedpersonen godt.

Mathias Gidsel har bidt sig fast som en af de bærende kræfter på landsholdet, og han stortrives blandt holdkammeraterne. Foto: Jens Dresling

- Jeg læser også nyheder engang i mellem, og jeg kan da også godt se, at der er store forventninger til mig. Men jeg synes egentlig, at jeg har en god tilgang til det hele og en cool mentalitet omkring, at det bare er håndbold for mig.

Rollen i rødt og hvidt er imidlertid forandret i takt med de imponerende præstationer. Naturligvis trækker Gidsel et større læs efter at have bidt sig fast som en af de bærende profiler på landsholdet.

- Der er selvfølgelig noget pres og et ansvar. Men et eller andet sted kommer det største pres fra mig selv. Jeg vil blive ved med at spille godt, have det sjovt og byde ind til at holde rytmen sammen med mine holdkammerater. Og lige nu må jeg sige, at det er noget nær det fedeste at være her.

Dansk magtdemonstration: Klar til EM-semifinalen