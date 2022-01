En vanvittig slutrunde

DANMARK har fortsat kurs mod semifinalerne ved den mest vanvittige og uforudsigelige slutrunde nogen sinde. Lad mig bare tage et eksempel: Island, som ikke engang kunne stille en fuld trup på 16 spillere, slog de olympiske mestre fra Frankrig 29-21. Ja, de ikke bare slog dem. De spillede dem ud af banen.

EN LIDT mindre overraskelse var det, at Holland ligeledes med et hav af corona-afbud slog Montenegro. Netop Holland er Danmarks modstander i aften, og nu er hollænderne yderligere ramt. I går blev en af holdets helt store stjerner, Kay Smits, testet positiv. Det er synd for Smits. Det er synd for Holland, og det er synd for turneringen, som bliver skamskudt hver eneste dag.

Kay Smits er i isolation og derfor ikke med i aftenens kamp. Foto: Attila Kisbenedek/Ritzau Scanpix.

HOLLAND har været en af turneringens helt store åbenbaringer. Således siger vores egen landstræner, Nikolaj Jacobsen, ’at Holland har tilført EM en masse fart og vist, at det ikke altid er fysikken, der er afgørende for, om man kan spille god håndbold. Med deres små spillere i bagkæden spiller de noget fremragende og optimistisk håndbold med en masse fart, og det er sat godt sammen.’

MEN NU ER Holland for alvor svækket, og igen fremstår Danmark som de helt store favoritter.

DET ER SVÆRT at tro på, at Danmark kan tabe til det hårdt ramt hollandske mandskab. Med en sejr vil Nikolaj Jacobsens tropper beholde førstepladsen i mellemrundegruppen, og så bliver det hele formentlig afgjort på sidste spilledag onsdag, hvor Danmark møder Frankrig. Vinder Island og Frankrig deres respektive kampe mandag, kan det hele ende i en trekant mellem Danmark, Island og Frankrig om de to pladser i semifinalerne.

Mikkel Hansen og Mathias Gidsel kan forhåbentligt juble igen i aften. Foto: Lars Poulsen.

DE TRE HOLD kan i teorien alle ende på otte point. Det kræver dog, at Frankrig slår Danmark. Det er svært at tænke sig efter den miserable indsats Frankrig leverede mod Island. Det var det ringeste, jeg har set et fransk landshold spille de seneste 10 år. Men altså det her EM er uforudsigeligt, og ingen ved, hvilken forfatning Frankrig er i om to dage. Men sølle var det mod Island.

DANMARK vandt med fire mål over Island, som vandt med otte mål over Frankrig. Island står rigtig godt i forhold til Frankrig, og Danmark står rigtig godt i forhold til begge lande. Vinder Danmark som forventet over stærkt svækkede Holland i aften, kan Danmark tillade sig at tabe med seks mål til Frankrig og stadig gå i semifinalen. Men et dansk hold i stærkeste opstilling taber ikke til Frankrig.

DERFOR ER mit bud, at Danmark og Island snupper de to semifinalepladser. Island har i den grad fortjent det. Kommer holdet så langt, vil flere af de nu isolerede spillere kunne vende tilbage til truppen. Det fortjener Island. Det fortjener turneringen også.