Endelig sammen - 10 måneder efter kæmpe fiasko

De sagde farvel alt for tidligt i Malmø i januar – nu er Nikolaj Jacobsens verdensmestre samlet igen uden at vide, om de får lov til at forsvare deres VM-titel

- Der blev da råbt noget højere og larmet lidt mere, da vi mødtes her i formiddag, fortæller Henrik Møllgaard fra Hotel Scandic i Herning.

Gensynsglæden var stor, da Nikolaj Jacobsen mandag formiddag kaldte til samling. Det er ti måneder siden, landsholdsspillerne sidst så hinanden, og det var bestemt ikke en lykkelig flok, der dengang sagde farvel og på gensyn i Malmø.

De danske harpiks-ekvilibrister kom til EM-slutrunden i Skåne som forsvarende olympiske champions og verdensmestre, men de blev reelt slået ud af EM allerede efter to kampe og måtte forlade slutrunden med såret selvværd og halerne mellem benene.

Corona tog resten af årets samlinger, og landstræneren har reelt nu blot denne uge med to EM-kvalifikationskampe mod Schweiz onsdag og Finland ude lørdag til at få tævet den forsmædelige slutrunde igennem – og til at tune tropperne ind på det VM, der finder sted i januar.

Måske… Det spilles i Cairo i Egypten, og nok er IFH-præsidenten Hassan Moustafa en mægtig mand. Men corona kan den egyptiske doktor vel trods alt ikke tøjle.

Allerede nu er de logistiske udfordringer til at få øje på. Landsholdet har måttet chartre et fly fra Billund lørdag morgen for overhovedet at kunne komme til kampen i Helsingfors, og Schweiz har tilsvarende problemer med at ramme Danmark til kampen onsdag.

Humøret er højere, end det var i januar i Skåne... Foto: Ernst van Norde/Ritzau Scanpix

Casper U. Mortensen er definitivt ude af drift med en knæskade.

- Vi vil ikke tage chancer med ham, når han har været ude i så lang tid efter en operation, siger landstræneren, der har checket hele 22 mand ind på hotellet, hvor holdet lever adskilt fra alle andre gæster og bliver testet flere gange undervejs for covid-19.

Det bliver kun endnu strammere under VM, og hvordan vil en flok danske spillere have det med det?

- Ikke særligt godt. Det er tre uger, hvor du er låst inde og ikke engang må gå uden for hotellet, så det bliver en udfordring. Det er der ingen tvivl om, siger landstræneren.

Så du i virkeligheden helst, at man droppede VM?

- Lad os nu se, hvordan det udvikler sig. Det må andre mennesker, der beskæftiger sig mere med det end jeg, tage stilling til.

Men tror du, VM bliver gennemført?

- Ja, som det ser ud lige nu, så tror jeg det da. Men tvivlen vil hele tiden være der.

Der er også et udsat OL næste sommer, så der er sådan set nok at set til. Man kunne vel godt leve uden?

- Du får mig ikke til at sige, at VM ikke skal afholdes. Jeg vil ikke skyde mig selv i foden, og det er ikke min beslutning. Jeg sidder ikke og kigger på tal, og jeg aner ikke, hvor sikkert der er i Egypten.

Landsholdet måtte chartre et fly for overhovedet at kunne komme til Helsinki lørdag. Foto: Ernst van Norde/Ritzau Scanpix

Hvordan er det at mødes ti måneder efter Malmø?

- Jamen, det var jo helt mærkeligt at skulle pakke sin håndboldtaske igen. Det er fint at se spillerne igen og deltage i socialt samvær.

Har I allerede evalueret det EM via Teams eller andet?

- Det er klart, at jeg selvfølgelig har evalueret med store dele af gruppen, og så har vi et møde i dag, som handler om det. Men igen… Det er ti måneder væk, og der er gået så lang tid. Det var noget, vi gerne ville have gjort i april, da vi skulle have været samlet.

Giver det ikke mening nu?

- Jow, noget kommer vi til at berøre, men vi går ikke i dybden med det, og det er der heller ikke tid til, fordi vi spiller allerede onsdag.

Hvad er din hovedkonklusion på, hvad der gik galt i Malmø?

- Jeg kan ikke sige én ting. Der var meget, der gik galt. Vi havde en dårlig forberedelse med for mange skader, vi var mentalt heller ikke 100 pct. der, hvor vi skulle være – og om det så skyldes det ene eller det andet, kan jeg ikke sige.

Var I for mætte og selvtilfredse af mange sejre?

- Nej, det var ikke det. Og så synes jeg faktisk, vi spiller en god kamp mod Island og er uheldige, har kontrol og fører med tre, da Niklas Landin bliver vist ud. Så var det en ny situation, fordi vi tabte og pludselig stod og kunne ryge ud mod et godt hold som Ungarn. Resultaterne flaskede sig så heller ikke. Island førte med fem mod Ungarn, og havde de vundet den, så var vi også gået videre.

Med et point!

- Ja, men det er før sket, at Danmark er gået videre med nul point og alligevel blevet europamestre (i 2012). Men vi var ikke tilfredse med det, vi præsterede som hold derovre, og det skal vi have ændret!

